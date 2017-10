Wales og Coleman er i førersetet

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddstips 1 VM-kval: Ukraina utnytter gavepakken

Oddstips 3 VM-kval: Frekke høyoddsere

V65 Drammen: En tøffing som V65-banker

V5 Bjerke: Lunsj med Tango

V4 Boden: Superlunsj med flere sjokk på menyen

Mandagens langoddsprogram består av ni VM-kvalifiseringskamper og flere av dem er helt avgjørende for hvem som får VM-plass og eller playoff. I tillegg er det en god del ishockey på dagens program, både fra NHL og fra Sverige.

Wales - Irland pause/fulltid dobbel U/H 4,50 (spillestopp kl 20.40)





Forutsetningene før denne kampen er enkle. Wales tar seg minst til playoff dersom de unngår tap, mens Irland må vinne for å passere Wales. Gruppeleder Serbia som rotet seg bort med 2-3 tap borte mot Østerrike fredag kveld har en tilsynelatende enkel hjemmekamp mot Georgia, så direkteplassen går etter all sannsynlighet til Serbia.

Wales gjorde jobben borte mot Georgia fredag og vant 1-0 selv uten sin skadde stjernespiller Gareth Bale. Han rekker heller ikke kveldens kamp. Viktige Robbie Brady og James McClean er tilbake for Irland i kveld, men spissen Jonathan Walters rekker ikke kampen.

Det er all grunn til å forvente en forsiktig kamp her og klart sannsynlig at det står uavgjort til pause. På et aller annet tidspunkt må dog Irland øke risikoen for å score mål, og det kan skape åpninger for Wales.

Vi setter derfor pengene på at denne kampen står uavgjort til pause og at det ender med seier til Wales til spreke 4,50 i odds.