Warnock har frelst Cardiff

Etter et par svake dager var det deilig å returnere til vinnersporet på fredag. Metz leverte som en strålende underdog til 3,75 i odds og Hamburgs seier til 3,20 i odds smake nesten like godt. Wigan maktet dog ikke å vinne.

Det er endelig lørdag og for en lørdag vi har i vente! Premier League stiller med tilnærmet full runde og tidlig starter Chelsea - Arsenal. Ellers er det et fantastisk utvalg, med gode fotballkamper fra hele Europa.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 15.55.

Cardiff - Norwich, H 2,60.

Cardiff under Neil Warnock har generelt vært solide og de har klatret med god margin ut av nedrykksstriden, som det nå skiller 13 poeng ned til. Vant 2-0 over Preston i midtuken og det er jo faktisk bare ti poeng opp til opprykkskampen.

Waliserne har vunnet sine tre siste hjemmekamper og dette har forbedret hjemmestatistikken til solide 7-2-6 totalt for Cardiff. Bruno Manga er tilbake fra AFCON, men er skadet. Anthony Pilkington er tilbake etter tre kamper på skadelinjen.

Norwich prøver å karre seg tilbake i opprykksduellen og det går bare middels godt, selv om det for all del skiller bare tre poeng opp kvalifiseringsplass. Formen har vært på bedringens vei i det siste og Alex Neils menn har vunnet tre av de siste fire.

Problemet er at alle disse seirene kommer på hjemmebane. På bortebane har de vært ubrukelige i lang tid nå og de siste åtte bortekamper har gitt to uavgjort og seks tap! Dette har forverret bortestatistikken til 3-3-8.

Nelson Oliveira er tilbake etter tre kampers suspensjon. Deadline day-signeringene Yanic Wildshut og Mitchell Dijks er trolig med. Youssouf Mulumbu er tilbake etter Afrikamesterskapet, Matt Jarvis, Graham Dorrans og Louis Thompson går skadet. Ellers er viktige Robbie Brady solgt.

Cardiff er i knallform og det spesielt på hjemmebane, det gjør at vi gir dem full tillit mot et Norwich som ikke duger på reisefot for tiden. At bortelaget er favoritt skjønner vi lite av og H spilles til 2,60 i odds.

