Watford-sjefen imponerer igjen

Lørdagens langoddsprogram er så deilig som lørdager skal være. Alle de stor europeiske ligaene er endelig i gang og tilbyr et svært rikt utvalg fra hele kontinentet. I tillegg er det to spennende kamper i kvartfinalen av den norske cupen, samt den ikke anonyme boksekampen mellom Floyd Mayweather og Connor McGregor.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips 1: Huddersfield kan fortsette å overraske

Oddstips 3: Ikke som planlagt for Fulham

Oddstips 4: Spalletti kjenner Romas svakheter

Tippekupongen: United-toget dundrer videre

V75 Sørlandet: Enorm V75-omgang med Gulljackpot

Fredag måtte vi tåle et tap, da Real Sociedads seier over Villarreal til to blank var det eneste av tre tips som gikk inn.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 15.55.

Watford + Cardiff, samlet odds 2,97.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Watford - Brighton, H 1,80

Hjemmelaget ser akkurat like sterke ut som forventet under den meget dyktige manageren Marco Silva. 3-3 i åpningskampen mot Liverpool ble fulgt opp med en meget sterk 2-0-seier borte over Bournemouth og fire poeng fra disse kampene var nok det meste de kunne håpe på.

Silva ledet Hull på eksemplarisk vis hjemme forrige sesong og Watford blir nok meget vanskelige å håndtere hjemme på Vicarage Road denne sesongen.

Nysigneringen Andre Carrillo er aktuell for debut, mens Jose Holebas er suspendert og overlater jobben til 18-åringen Brandon Mason. Younes Kaboul, Daryl Janmaat, Mauro Zarate og Roberto Pereyra er alle ute med skader.

Brighton har fått en tøff start på livet på øverste nivå, med to 2-0-tap for henholdsvis Manchester City hjemme og Leicester borte, to svært tøffe kamper. Watford er i så måte den letteste kampen så langt, men det skal bli tøft også i ettermiddag.

Chris Hughtons menn var best på hjemmebane forrige sesong og vi forventer at denne trenden fortsterkes denne sesongen. Gjestenes rekordkjøp Jose Izquierdo har fått grønt lys og er tilgjengelig, Izzy Brown, Beram Kayal og Sam Baldock er skadet.

Watford har fått en knallstart på sesongen og vi gir dem tillit til 1,80 ganger pengene her.

Cardiff - Queens Park Rangers, H 1,65

Neil Warnock er en ringrev uten like og har ledet sitt Cardiff til en perfekt sesongstart. Fire av fire kamper er vunnet med en samlet målforskjell på 8-1 og to av lagene de har møtt har vært reelle tittelkandidater. Så langt er det bare fryd og gammen i Wales.

The Bluebirds fikk en solid opptur etter Warnock tok over i vinter også, så den gode sesongstarten er slik sett ingen overraskelse. Hjemme i Wales er Cardiff normalt til å stole på rent historisk.

Warnock kommer til å stille med toppet lag etter å ha rotert i midtukens ligacupkamp.

Også Ian Holloway er en ringrev av de sjeldne og har fått en bra sesongstart med syv poeng fra fire kamper. Motstanden har også vært svært sterk i denne perioden, som gjør poengfangsten enda mer imponerende.

James Perch er ute for resten av sesongen.

QPR er tradisjonelt klart svakest på reisefot og Cardiff virker virkelig ustoppelige om dagen. Vi gir tilliten vår til Warnocks menn, selv om oddsen på 1,65 er noe kjip. Totaloddsen blir 2,97 på denne dobbelen.

Klikk her for å levere!