Wednesday er pisket til å vinne

En fantastisk påskehelg står foran oss og fotballmessig er det en kanonhelg vi har i vente. Langfredag er nok ikke den aller mest innholdsrike, men det er tilnærmet full runde i Championship og det spilles La Liga-kamp og kamper i League One i England i tillegg.

Sheffield Wednesday - Cardiff H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Kanonviktig kamp for hjemmelaget som holder den siste playoffplassen i Championship før denne runden. Har 69 poeng og det er kun to mer enn Fulham på 7. plass som de faktisk møter hjemme i den aller siste serierunden. Hjemmesterke Wednesday (13-2-5) skal spille tre av sin fem gjenstående kamper hjemme på Hillsborough, og har overkommelig bortekamper mot QPR og Ipswich. Etter hhv 1-1 hjemme mot Burton i den tredje siste hjemmekampen og 0-2 tap for Reading i den nest siste hjemmekampen, kom laget tilbake på vinnersporet med 2-1 seier mot topplaget Newcastle i siste hjemmekamp.

Motstander Cardiff har 15 poeng klar av nedrykksstriden med fem serierunder igjen og kan således ikke rykke ned. Har moderate 5-6-9 på bortebane og selv om laget er i anstendig form (2-3-1 på de seks siste), er det grunn til å stille spørsmålstegn ved motivasjonen nå.

Sheffield Wednesday er meget sterke hjemme, har alt å spille for og 1,70 på hjemmeseier er klart godkjent hjemmeodds og spilles.

Bristol City - Queens Park Rangers H 1,80 (spillestopp kl 15.55)

Meget viktig oppgjør dette, spesielt for hjemmelaget. med totalt 44 poeng ligger City fjerde sist og de tre nederste rykker altså ned. Har fire poengs luke ned til Blackburn med fem serierunder igjen og har tre av de fem siste igjen hjemme. Og det er nettopp på hjemmebane Bristol City tar de klart fleste poengene sine og 9-4-7 er slett ikke verst hjemmestatistikk for et bunnlag. Moste serietreer Huddersfield 4-0 i nest siste hjemmekamp og formsterke Wolverhampton ble sendt hjem med 1-3 tap sist helg. Midtbanespilleren Gary O'Neil er fortsatt ute med skade.

Motstander QPR har med sine 50 poeng ti poeng ned til Blackburn under streken og svært mye skal gå galt om QPR skulle rykke ned med så få serierunder igjen. Etter en fin periode med tre seire og en poengdeling, er det blitt tre strake tap for QPR nå, som ikke har bedre enn 6-4-10 på bortebane. Jordan Cousins (midtbane) mister resten av sesongen for QPR.

Bristol City har levert varene på hjemmebane i det siste og all verdens motivasjon foran denne kampen. 1,80 på hjemmeseier er grei odds og kombineres med seier til Sheffield Wednesday. Totalodds 3,06.