West Ham best på hjemmebane

Fredagens langoddsprogram byr på Premier League-fotball, på Ligue 1 fra Frankrike og bundesliga, dansk superliga og full serierunde i Ligue 2 i Frankrike.

Det ble en helt grei torsdag for Nettavisen/Sportspills oddstips. Dessverre så utlignet Athletic Bilbao borte mot Östersund i sluttminuttene og vi mistet denne. Men Bate Borisov innfridde hjemme mot FC Köln til 2,80 i odds, men all den tid dobbelen med seier til Nice og over 2,5 mål i Zenit mot Rosenborg helller ikke gikk inn, ble det ørlite minus på oddstipsene torsdag.

Onsdag ble det klaff for begge våre to oddstips. Singelspillene på Manchester United (pause/fulltid dobbel U/B) og på Juventus (pause/fulltid dobbel U/H) til hhv 4,00 og 3,50 i odds, satt begge perfekt.



Tirsdag ble det klaff på to av tre Champions League-tips og spesielt singelspillet på Spartak Moskva hjemme mot Sevilla var en godbit. 5-1 vant russerne til herlige 3,80 i odds. Dobbelen med seire til Manchester City og RB Leipzig gikk også inn til 2,90 i odds.

West Ham - Brighton H 1,75 (spillestopp kl 20.40)

Premiere League-oppgjør mellom to lag som begge står med åtte poeng etter identiske 2-2-4 på de åtte første seriekampene.

West Ham innledet sesongen med tre strake tap, men har 2-2-1 på de fem siste seriekampene. Kun tre av kampene er spilt hjemme, og der er to av kampene vunnet. Tapet kom mot Tottenham 2-3. Andy Carroll soner karantene i kveld, ellers har Slaven Bilic få fravær i sitt lag.

Nyopprykkede Brighton med grei åpning, og sju av åtte poeng er tatt hjemme. Borte er det kun blitt ett poeng på fire forsøk (0-0 mot Watford i tredje serierunde). Viktige Tomer Hemed soner fortsatt karantene.

Dette skal være bra sjanse for West Ham og selv om hjemmeoddsen på 1,75 er kjip, spiller vi West Ham her.

Schalke 04 - Mainz H 1,75 (spillestopp kl 20.25)

13 poeng og 6. plass på Schalke etter de åtte første seriekampene. Hjemme i Gelsenkirchen er det blitt tap for Bayern München (0-3). De tre øvrige hjemmekampene har gitt to seire og en poengdeling. Sist helg ble det knallsterke 2-0 borte mot normalt hjemmesterke Hertha Berlin.

3-1-4 på de åtte første seriekampene for Mainz som ligger på 10. plass med 10 poeng. Det er på hjemmebane laget tar poengene sine foreløpig (3-0-2), borte er det kun blitt ett poeng på tre forsøk (1-1 mot Wolfsburg).

3-1-0 på de fire siste tilsvarende seriemøtene i Gelsenkirchen og det skal være gode muligheter for hjemmeseier igjen. 1,75 på hjemmeseier er helt grei odds og kombineres med seier til West Ham. Totalodds 3,06.