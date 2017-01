West Ham får et løft uten Payet

Lørdagens oddsprogram inneholder flere åpne dueller, hvor det er vanskelig å spå utfallet. Men det gir også større muligheter for høy gevinst dersom kupongene og tipsene går inn.

Dagens dobbel 1. Innleveringsfrist 15.55.

West Ham + Stoke til en samlet odds på 3,41.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

West Ham - Crystal Palace. H 2,30

Det er krig i West Ham, etter at Dimitri Payet har uttalt at han nekter å spille mer for klubben. Manager Slaven Bilic har uttalt at han føler seg sveket av franskmannen, og at han er forbannet på midtbanespilleren.

West Ham svinger også veldig i prestasjonene på eget gress og står med 4-2-4 denne sesongen, mens Crystal Palace omtrent nekter å vinne fotballkamper denne sesongen og har 2-3-5 på fremmed gress.

Gjestene står uten seier de siste fem bortekampene, og det er liten grunn til å tro at dette snur lørdag.

Uroen i West Ham gjør imidlertid at denne kampen kan være mer åpen enn antatt, men vertene får tilbake James Collins og Sam Byran etter skadeavbrekk, mens Michael Antonio er tilsom grunnet skade.

Christian Benteke er tilbake for gjestene, som må klare seg uuten Wilfried Zaha og Bakary Sako som begge spiller Afrikamesterskapet.

Hjemmeoddsen på 2,20 er imidlertid for fristende til å unngå spill, og vi tror West Ham har størst sjanse til å vinne denne.

Sunderland - Stoke. B 2,30

Vertene står uten tap på de siste tre seriekampene, men kommer til å få det tøft mot Stoke.

Sunderland har 3-2-5 på hjemmebane denne sesongen, mens Stoke har 2-3-5 på bortebane. I utgangspunktet bør dette være en helt åpen affære på Stadium of light. Stoke vant det første innbyrdes oppgjøret denne sesongen med 2-0.

Vertene har en lang skadeliste, som også inkluderer Victor Anichebe, Pienaar, Cattermolde, McNair og Pickford, mens Billy Jones kan være tilbake fra skade. Gjestene mangler Jonathan Walters, Mame Biram Diouf, Wilfried Bony, Bojan og Ramadan Sobhi.

Stoke er knepne oddsfavoritter, og vi tror ikke de taper lørdagens batalje. 2,30 i odds, i kombinasjon med West Ham-seier, gir solid gevinst og det er for fristende til å la være spill på disse to.