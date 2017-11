Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel 1: Wolverhampton toger videre

Oddsdobbel 2: Oppturen fortsetter for Sørloth

Oddstips Eliteserien: Bohinens menn tar seg sammen

V65 Kalmar: V65-lunsj med herlig banker

Fredagens langoddsprogram er ganske så innholdsrikt og byr blant annet på Eliteseriekampen mellom Sandefjord og Vålerenga. I tillegg er det dansk toppfotball, det er både Bundesliga og 2. bundesliga, det er La Liga og det er engelsk Championship for å nevne noe.

Wolverhampton - Fulham H 1,80 (spillestopp 20.40)

Mange eksperter spådde før sesongen at Wolverhampton "kom til å være med oppi der", og sålangt har laget innfridd. Leder Championship med sine 32 poeng (10-2-3 totalt) og har ett poeng ned til Cardiff på 2. plass. Hjemme på Molineux Ground er kun en tapt kamp (mot nettopp Cardiff), de seks øvrige har gitt fem seire og en poengdeling. Med mannskapet skal det i all hovedsak se bra ut.

Betydelig mer variabelt av Fulham som faktisk kun har vunnet en av sine åtte første hjemmekamper (1-5-2). På bortebane har det gått noe bedre for Stefan Johansens lag med 3-2-2. Totalt 19 poeng og helt nede på 16. plass.

2-1-0 på de tre sist tilsvarende og selv om 1,80 på hjemmeseier ikke er veldig sprekt, er det vårt opplagte valg her.

Real Betis - Getafe H 1,85 (spillestopp kl 20.55)

Bra sesongstart av Real Betis som ligger på 8. plass med 16 poeng i La Liga. Det er hjemmebane som har vært greien for Betis hittil, fire av fem hjemmekamper er vunnet, tapet kom mot ubeseirede Valencia. Borte har laget møtt tøff motstand og kun vunnet en av fem, seieren kom til gjengjeld mot Real Madrid.

Nyopprykkede Getafe har klart seg bra og står med 3-3-4 totalt og 12 poeng. Det gir en foreløpig 11. plass før denne runden. Bortetallene viser sterke 1-3-1, men motstanden har ikke vært den tøffeste. 4-2-13 på bortebane i sesongen 2014/15, og enda svakere 3-2-14 i nedrykkssesongen 2015/16.

Det skal være bra sjanse for hjemmeseier her og 1,85 er helt ok odds. Betis-seier kombineres med seier til Wolverhampton og gir en dobbelodds på 3,33.