Zucca og Rangers har tatt enorme steg

Uken startet greit, tross to feilvurderinger i GET-ligakampene. Dobbelen med Edmonton Oilers og Nashville Predators satt til 3,18 i odds og sørget for et lite overskudd på totalt tre tips.

Dagens langoddsprogram er innholdsrikt, selv om toppfotballen lar vente på seg. League One og League Two stiller med et par-tre kamper hver og i lavere divisjoner er det full rulle i England. Dagen avsluttes med et tosifret antall NHL-kamper, med begge nordmennenes lag i aksjon.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 23.55.

New York Rangers + Tampa Bay Lightning, samlet odds 3,13.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

New Jersey Devils - New York Rangers, B 1,90

Vertene er helt fortapt i kampen om sluttspill og sesongen er så godt om over for det tredje svakeste laget i hele NHL. Det har gitt utslag i formen også, de har tapt hele tolv av sine siste 13 kamper, ti av dem etter tre perioder.

De er best hjemme, og har 11-9-14 på hjemmeis etter tre perioder. Tre mann har blitt skadet i mars og totalt er fem mann ute. Vingene Mike Cammalieri, Miles Wood og Devante Smith-Pelly er de viktigste av disse og blir savnet.

Rangers har på sin side en skøyte i sluttspillet, men det gjennom wildcard-tabellen. Seks poeng skiller opp til tredjeplasserte Pittsburgh Penguins i den knallsterke Metropolitan-divisjonen, Penguins har også en kamp til gode.

Gjestene er ikke i sin beste form og har tapt tre av de siste fem, men natt til søndag slo de tilbake med en knallsterk 3-2-seier borte mot Minnesota Wild. Og det er faktisk på reisefot de har vært best denne sesongen, i skarp kontrast fra i fjor, med 19-7-9 etter tre perioder, hvorav alle overtidskampene har gitt seier. Det gjør dem til ligaens beste bortelag.

Førstekeeper Henrik Lundqvist er skadet, det samme er de viktige forsvarerne Kevin Klein og Dan Girardi.

Rangers har alt å spille for og er ligaens beste bortelag. Da gir vi dem gode seierssjanser mot et Devils-lag som har vært begredelige den siste perioden og har en sesong som i praksis er over. 1,90 er godkjent odds på B og spilles.

Tampa Bay Lightning - Arizona Coyotes, H 1,65

Uhyre viktig kamp for vertene, som har fire poeng opp til Toronto Maple Leafs på den siste wildcard-plassen i Eastern-avdelingen. Absolutt innen rekkevidde altså, men nattens kamp må vinnes. Spesielt siden de har tapt sine to siste kamper, begge hjemme og begge med fem baklengsmål, for henholdsvis Washington Capitals og Toronto Maple Leafs - begge topplag.

Florida-laget har en helt grei hjemmestatistikk på 14-8-13 etter tre perioder. Tre spillere er blitt skadet i mars og har forlenget skadelisten til totalt fem mann, alle fire centere går faktisk skadet og det er en liten krise her. I tillegg er den ikke uviktige høyrevingen Ryan Callahan utilgjengelig.

Gjestene spilte kamp så sent som natt til tirsdag og tapte den 3-1 borte mot Nashville Predators. Det var deres tredje tap på rad, hvorav de to siste har kommet i ordinær tid. Selv matematisk er de sjanseløse på sluttspill og sesongen er i praksis over.

Bortestatistikken er ikke særlig lystig lesning, 7-7-21. Seks spillere er stadig skadet, ingen av dem nøkkelspillere.

Arizonas sesong er over, Tampa Bay har alt å spille for. Vi tror vertene vinner grunnet den overlegne motivasjonen, spiller H til 1,65 og får totaloddsen 3,13.

