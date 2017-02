Zucca og Rangers tilbake i storform

Et av to oddstips traff mandag, 1860 München-seier til 2,35 ganger pengene, og sørget for overskudd på oddstipsene for tredje dag på rad.

Dagens langoddsprogram er svært rikholdig og det er mye å sette fingrene i. Championship spiller en håndfull kamper, Storhamar tar imot rivalen Stavanger Oilers, men de virkelige godbitene finner vi i Champions League. Bayer Leverkusen - Atlético Madrid og Manchester City - Monaco er virkelig deilige kamper.

Dagen avsluttes med et knippe NHL-kamper, der New York Rangers og Mats Zuccarello er blant de innvolverte.



Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 00.55.

New York Rangers + Detroit Red Wings, samlet odds 4,27.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det!

New York Rangers - Montreal Canadiens, H 1,90

Hjemmelaget har virkelig funnet storformen og står nå med syv seirer, seks av dem i ordinær tid, på sine siste åtte kamper. Tapet kom nest siste runde, borte mot New York Islanders, men de slo tilbake med 2-1 over serieleder Washington Capitals natt til søndag. Mats Zuccarello ble matchvinner da.

De siste fem hjemmekamper er alle vunnet i ordinær tid og dette har forbedret hjemmestatistikken til 18-2-11 etter tre perioder. Derek Stepan ble dessverre skadet mot Capitals, han har vært viktig med 42 målpoeng så langt denne sesongen.

Det er same old song and dance for Montreal Canadiens denne sesongen, som så uovervinnelige ut i høst. Nå står de imidlertid med syv tap på de siste åtte, seks av dem etter tre perioder. De topper fortsatt Atlantic-divisjonen, men utfordrerne har kommet farlig nær.

Gjestene styrke har alltid vært på hjemmeis, de har bare 7-10-12 etter tre perioder på bortbane. Ingen skader plager gjestene.

To lag på vidt forskjellige formkurver for tiden og vi backer det klart beste laget de siste ukene: New York Rangers, til 1,90 i odds.

Detroit Red Wings - New York Islanders, H 2,25

Det er som om skjebnen nekter Detroit Red Wings å falle utenfor Stanley Cup-plassene. De har vært på defensiven hele sesongen og ligger stadig sist i Atlantic-divisjonen, men avstanden opp er ikke lengre enn at kvalifikasjon til deres 26. strake sluttspill er en mulighet.

Det virker de å ha skjønt, for de to siste kampene har endt med knallsterke seirer over Washington Capitals og Pittsburgh Penguins - to av topplagene i NHL. Vertene har bare greie 10-7-13 på egen is etter tre perioder denne sesongen.

Vertene har noen vesentlige fravær, forsvarerne Mike Green og Jonathan Ericsson, samt høyrevingen Gustav Nyquist er tre av totalt seks som må stå over grunnet skade.

Islanders er for tiden inn i en skikkelig knokkelkamp om wildcard-plassene fra Eastern conference, før nattens kamp ligger de bak tre lag i kampen om to plasser. Formen er i og for seg grei, men det er på hjemmebane de leverer. De tre siste bortekamper er alle tapt etter tre perioder og bortestatistikken 6-5-13 etter tre perioder holder dem utenfor sluttspillplassene.

Fire spillere savnes for gjestene, deriblant forsvareren Travis Harmonic og høyrevingen Cal Clutterbuck.

Red Wings har to knallsterke seirer i ryggen og Islanders er ikke all verden til bortelag. Vi backer vertene til 2,25 og får en spenstig totalodds på 4,27.

