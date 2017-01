Zuccarello og co. er tilbake på vinnersporet

Fredagens langoddsprogram bygger opp til en fantastisk helg, med Leeds - Derby som høydepunkt fra den engelske fotballen. NHL og flere andre fotballkamper krydrer programmet.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Forferdelig bitter med de to sene scoringene til Real Madrid i går, som ødela et flott singelspill. Dermed har vi nå fire dager på rad uten tilbakebetaling, en trend vi skal snu.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 00.55.

Washington Capitals + New York Rangers, samlet odds 3,79.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

New York Rangers - Toronto Maple Leafs, H 1,85

Vi har fått en ekkel uvane med å backe Rangers de få gangene de taper, som mot Buffalo Sabres forrige uke. Zuccarello og co. har slått tilbake med to strake seirer etter det, borte over Philadelphia Flyers og NHLs beste lag til nå, Columbus Blue Jackets.

De har hatt litt kladdeføre på hjemmeis med bare en seier i ordinær tid på de siste fire kamper. Statistikken totalt er likevel sterke 12-2-8 så langt denne sesongen. Skadesituasjonen har forverret seg noe den siste tiden, med Jesper Fast, Marc Staal og Matt Puempel alle relativt ferske på skadelista. Ingen av disse er som nøkkelspillere å regne. I tillegg er Mika Zibanejad ute fra før.

Maple Leafs var i grei form for et par uker siden, men nå har de to tap på de siste tre. Natt til søndag røk de 3-5 hjemme for Montreal Canadiens. Bortestatistikken er helt godkjent med 6-8-6 i ordinær tid.

Seks spillere savnes for gjestene, seks spillere som alle er et stykke unna å være viktige spillere. Men høyrevingposisjonen er sårbar, to av fem er ute med skade der.

Rangers skal normalt være pålitelige på hjemmebane og de har et par sterke seirer i ryggen. Vi tror de tar sin tredje rake seier og backer dem til godkjente 1,85 i odds.

Washington Capitals - Chicago Blackhawks, H 2,05

Den tøffe perioden er bak Washington Capitals, som nå går som toget i NHL. Syv seirer på rappen, hvorav seks av dem i ordinær tid, har løftet dem tilbake i sluttspillplassene. Fire av disse seirene er tatt på egen is og de har imponerende 12-5-5 i ordinær tid hjemme i hovedstaden så langt.

Fortsatt ingen skader for hjemmelaget, som har vært skadefrie så å si hele sesongen.

Chicago Blackhawks er også i sterk form, de fører an i Central-divisjonen med fire seirer på rad, alle på hjemmebane. Borteformen er noe verre, for de to siste på fremmed is er tapt for Blackhawks. Tallene på reisefot totalt er 7-4-8 i ordinær tid.

Marcus Krüger er eneste fravær for hjemmelaget i dagens kamp.

To formsterke lag møtes, men Capitals har virket enda hakket vassere og har en så knallsterk hjemmestatistikk at vi gir dem tillit til 2,05 ganger pengene. 3,79 blir da totaloddsen på vår NHL-dobbel.

