- Hvis ikke dette gir ham en opptur, så er toget gått

Få dager før sesongstart venter mange fortsatt på at Everton skal bruke mer av pengene de har fått for spillersalg i sommer.

Rapportene fra Storbritannia tyder på at Gylfi Sigurdsson er på god vei mot å forsterke den offensive delen av midtbanen. Prislappen: Bortimot 50 millioner pund. Men hva som eventuelt skjer på spissplassen er fortsatt i det blå.

I juli ble storsalget av Romelu Lukaku til Manchester United for 75 millioner pund, og Wayne Rooneys gratisovergang motsatt vei bekreftet med ett døgns mellomrom.

Spør du Everton-fans om klubben har erstattet sin mestscorende spiller på 30 år med Rooney, drar de litt på svaret. Manager Ronald Koeman har gjort det klart i flere intervjuer at han ennå jakter på minst én ny spiss i dette overgangsvinduet.

Når det er sagt, så er de fleste med Everton-hjerte optimistiske til Rooney. Mange tror 31-åringen får en oppsving i karrieren igjen. Han kommer etter å ha fullført sine to mest målfattige sesonger siden 2002-2003, året han debuterte i Premier League.

- For det første synes jeg han ser bedre trent ut nå enn på mange år. Han har jo sagt selv at han ikke har vært på ferie i år, men bare trent, poengterer Helge Grunnevåg i Evertons norske supporterklubb til Nettavisen.

Grunnevåg tror Rooney har visst om lenge at det kom til å bli spill for Everton fra denne sesongen av. Den norske supporteren forteller at han selv snakket med faren til Rooney da han var på supportertur i England i mars. Ryktene om en retur til barndomsklubben var for lengst begynt å svirre da.

Beskjeden stjernespillerens far hadde til nysgjerrige norske Everton-tilhengere var klar: «Calm down, lads. He's coming home».

- Det har nok vært en dialog her lenge. Og hvis ikke det å spille for Everton får sulten hans tilbake, så er nok toget gått. Nå kommer han tilbake til barndomsklubben, en klubb som satser hardt. Det er mye bra på gang i klubben, blant annet et nytt stadion. Nå er alle lagdeler forsterket, påpeker Grunnevåg.

Om alt dette ikke gir Rooney tenning tviler Everton-tilhengeren på at 31-åringen får fart på karrieren igjen. Men Grunnevåg understreker at han tror Englands mangeårige førstevalg som spiss får en opptur.

- Jeg tror han blir bra for oss. Rooney har vist glimt av hva som kanskje kommer. Og at han kan score kanskje ti-tolv mål i sesongen tviler jeg ikke på.

Grunnevåg ser for seg Rooney mer i den hengende spissrollen i Koemans mannskap. Andre, enten det blir et nyinnkjøp eller en nåværende spiller i stallen, får oppgaven som Evertons giftigste angrepsvåpen, tror han.

- Rooney spiller nok ikke alle kampene. Jeg ser egentlig mer for meg han som en «impact»-spiller som kan kommerinn fra benken. Det ser også ut som Rooney og Sandro Ramírez viser tegn til godt samspill. Det kan bli bra utover, men det er klart at vi trenger en spiss til.

GODT NOK? Wayne Rooney (til venstre) og Sandro Ramírez er inntil videre Evertons beste kort i angrep.

Wayne Rooney ser heller ikke for seg å score størsteparten av Evertons mål på egen hånd. Det er over fem år siden sist han noterte seg for over 20 ligamål.

- Jeg er glad for å være tilbake her. Det er en ny utfordring og jeg vil hjelpe oss fram mot mer suksess. Forhåpentlig kan jeg gjøre min del av jobben for laget, sa Rooney etter sin første kamp tilbake på Goodison Park mot Ružomberok.

- Det ville vært glimrende om vi fikk en del av spillerne våre til å score mål denne sesongen. Men vi må vente å se hvordan det utvikler seg og bare fortsette med å jobbe hardt. Jeg har kommet til Everton og føler meg komfortabel. Jeg er klar for å starte sesongen, fortsatte han.

Nettopp de første ukene av Premier League blir viktige. Everton har nemlig en av sine tøffeste innledninger i ligaen noensinne fram til midten av september.

Etter premieren hjemme mot Stoke lørdag klokka 16, følger både Manchester City og Chelsea borte, en hjemmekamp mot Tottenham og Manchester United på bortebane. Alt på en stripe.

Andre lagdeler enn angrepet er også forsterket betydelig. Det stilles minst like høye forventninger til Michael Keane, Davy Klaassen og Jordan Pickford blant nykommerne.

2-2 mot Sevilla i siste treningskamp før sesongstarten betyr at Everton har greid seg gjennom hele oppkjøringa uten å tape kamper.

Pickford, Keane og Klaassen har fått vist hva de er gode for, og i angrepet har både Wayne Rooney og Sandro Ramírez notert seg for scoringer. Det samme har unge Dominic Calvert-Lewin. Spørsmålet blir om The Toffees kan klare seg like bra offensivt i ligasesongen uten Romelu Lukaku, og inntil videre uten en rein erstatter for den sterke belgieren.

Helge Grunnevåg er usikker på om Lukaku betydde så mye for Everton sist sesong som de 25 ligascoringene tilsier, isolert sett. Supporteren påpeker at veldig mange av den nåværende Manchester United-spissens fulltreffere ble satt inn i kamper der Everton uansett lå an til å vinne.

- I Everton har vi potensielle målscorere i mange posisjoner. Jeg har alltid vært sånn at jeg vi heller ha fire mann som scorer tolv mål hver enn å ha én som scorer 25, sier den norske Everton-supporteren.

Ronald Koeman gledet seg over å se spillerne vise at formen var på plas mot Sevilla. Sandro Ramírez scoret allerede etter 22 sekunder, før det spanske laget snudde til 1-2. Kevin Miralles berget uavgjort fra straffemerket.

- Det var godt å se Sandro score. Han gjorde en flott bevegelse og en kjempestart på kampen. Vi gjorde som vi trengte da vi fikk spillerom. Vi vet at Sandro er en målscorer, og det var flott for ham å score foran fansen, kommenterte Koeman.

Ramírez erkjenner at også han har et press på seg.

- Jeg har kommet hit med høye forventninger, men jeg er også villig til å jobbe veldig, veldig hardt. Så langt har det sett bra ut. Jeg får mye støtte fra lagkamerater, fra Ronald Koeman og det øvrige apparatet rundt laget. Men jeg vet jeg kommer fra en annen liga, og at det er vanskelig å tilpasse seg, sier den 175 centimeter høye spanjolen.

- Jeg tror jeg blir vant til det. Fotballen er annerledes her. I Spania har lagene ballen litt mer, tempoet er lavere, og det er litt mer taktisk. Her er det mer fysisk og mer intensitet. Men jeg tror spillertypen jeg er kommer til å passe perfekt i Premier League, tilføyer Ramírez, som for øvrig er 19 kilo lettere enn Evertons forrige toppscorer.

Keeper:

Helt bakerst i Evertons rekker er Jordan Pickford kjøpt inn for 25 millioner pund. Prisen kan stige til 30 milloner etter bonusutbetalinger hvis 23-åringen innfrir på Goodison Park. Sunderland-produktet er tiltenkt plassen som ny førstekeeper. Pickford er ung, har potensial til å bli en av Premier Leagues beste, og har mange år igjen av karrieren. Sånn sett kan tidenes tredje høyeste overgangssum for en keeper vise seg å bli verdt pengene. I alle fall når det er gått noen år av femårsavtalen.

Pickford er reaksjonssterk og redder avslutninger fra de fleste hold og vinkler. Han slår dessuten strålende pasninger. Forrige sesong var han nest best (bak Burnleys Tom Heaton) både i antall redninger og på ligaens såkalte ICT-indeks, statistikken som blant annet kartlegger innflytelse på kampene. Han var ofte lagets beste spiller for et ellers håpløst Sunderland-mannskap. Evertons nye sisteskanse har derimot fortsatt mye å forbedre ute i feltet. Seinest i U21-EM i sommer ble Pickford observert på formålsløse bærturer i egen 16-meter som kunne kostet England flere baklengsmål.

Ronald Koeman har Joel Robles (27) og rutinerte Maarten Stekelenburg (34) i bakhånd om Pickford får en trøblete Everton-start. Robles og Stekelenburg delte nesten 50/50 på spilletida forrige sesong. Begge har rikelig med Premier League-erfaring.

Forsvar:

Stjerneback Séamus Coleman (28) er fortsatt ute på ubestemt tid etter vårens stygge beinbrudd på landslagsoppdrag for Irland. Han blir utvilsomt et stor savn. Heldigvis for Everton var Coleman tilbake i trening i juni, og håpet er et han blir klar til å spille mesteparten av sesongen. En slags erstatter har Ronald Koeman halt inn i den tidligere Southampton-kjenningen Cuco Martina (27). Curaçaos landslagskaptein har dog fått begrensa med spilletid på sørkysten, både da Koeman var sjef der og under etterfølgeren Claude Puel. Mer sannsynlig er det at Mason Holgate (20) får ansvaret i posisjonen som Coleman-vikar, en rolle unggutten håndterte bra på tampen av forrige sesong. Jonjoe Kenny er fersk U20-verdensmester og et annet alternativ som fikk spille på samme plass i vår.

Midtforsvaret til The Toffees ser ekstra godt forspent ut denne sesongen. Michael Keane (24) er ankommet fra Burnley. Han debuterte for England mot Tyskland tidligere i år, og skal primært konkurrere mot tidligere England-stopper Phil Jagielka (34) og Wales-kaptein Ashley Williams (32) om to plasser, hvis ikke alle tre brukes i en trebackslinje. Keane hadde etter rapportene også sjansen til å returnere til Manchester United, men valgte angivelig Everton på grunn av bedre sjanser for fast plass. Anvendelige Ramiro Funes Mori (26) er kneskadd og mister store deler av sesongen, om ikke hele. Med argentineren ute virker også plassen på venstrebacken sikrere enn på lenge for rutinerte Leighton Baines (32).

Midtbane:

Everton kan se ut som de velger 4-3-3-formasjonen fra forrige sesong, eller veksler litt og spiller 4-2-3-1 eller 3-4-1-2. Morgan Schneiderlin (27) ligger trolig best an til å kapre en av de mest defensive posisjonene på midten. Idrissa Gueye (27) har spilt mye i opptakta til sesongen, mens 19 år gamle Tom Davies også får flere sjanser på midten i år. Kronjuvelen Ross Barkleys dager i klubben går trolig mot slutten, men Koeman har allerede fått kloa i en ny offensiv midtbanespiller i landsmann Davy Klaassen (23). Kreative Klaassen, som er knapt ti måneder eldre enn Barkley, ankom fra Ajax der han var med på reisen til europaligafinalen i vår. Veien ser tyngre ut for Gareth Barry (36) og Muhamed Besic (24). James McCarthy (26) sliter med en kneskade og rekker neppe sesongstarten.

På kantene har Everton fortsatt folk som Kevin Mirallas (29), samt Aaron Lennon (30), som kan gå mot en opptur etter en vanskelig forrige sesong. I tillegg kommer flere av ungutta fra Englands ferske verdensmesterlag for U20. Spillere som Dominic Calvert-Lewin (19) og Ademola Lookman (19) banker hardt på døra til manageren, og har vist at de har mye å tilføre laget i oppkjøringa. Fjorårskjøpet Yannick Bolasie (29) er langtidsskadd og neppe kampklar før i 2018.

Angrep:

Toppscorer Romelu Lukaku er solgt og etterlater seg et stort tomrom som spydspiss i laget. Andre spillertyper er kommet inn i angrepsleddet, uten at disse nødvendigvis er ventet å kunne overta Lukakus målproduksjon på egen hånd. Først og fremst er Wayne Rooney (31) tilbake i Everton etter 13 år i Manchester United. Hos blåtrøyene ser han igjen ut til bli mer reindyrka som angrepsspiller enn tilfellet tidvis var på Old Trafford. Om Rooney finner tilbake til toppnivået fra tidligere i karrieren, har Everton en ny klassespiss som overgår det mange konkurrenter har.

Sandro Ramírez (22) er i tillegg kjøpt inn fra Málaga. Spanjolen med fortid i Barcelona er en trussel på helt andre måter enn Lukaku. Ferdigheter med ballen i beina er en av styrkene, mens man heller ikke skal la seg overraske om Ramírez banker inn skudd fra langt hold eller på frispark. Dødballfoten til spissen fra Kanariøyene er i så måte en god arvtaker etter Barkley. Calvert-Lewin er et annet alternativ som midtspiss. Oumar Niasse (27) har returnert fra utlånet i Hull, men den tidligere Brann-senegaleseren har foreløpig vært en skuffelse i blå drakt.

Manager:

Ronald Koeman (54) går løs på sin fjerde sesong som Premier League-manager. Med plasseringene, 7, 6 og 7 på de tre foregående forsøkene er nederlenderen beviselig en kar som kan faget sitt. Everton og Koeman manglet dog stabilitet i prestasjonene for å virkelig kunne utfordre de seks øverste klubbene forrige sesong.

I Everton har 54-åringene fått mer penger å investere i spillere han ønsker seg enn tilfellet var på sørksyten, selv om også de blå fra Liverpool selger sine beste menn om kjøpsummene fra større klubber blir høye nok. Det har Romelu Lukaku blitt nok et eksempel på denne sommeren. Koeman har vært flink til å hente forsterkninger tidlig i overgangsvinduene, men få dager før seriestart er manageren fortsatt klar på at han vil ha to angripere til. Om Everton får inn en fysisk sterkere spiss, og fullfører rekordkjøpet av Swanseas Gylfi Sigurdsson, kan både manger og klubb se seg temmelig fornøyd med sommerhandelen.

Se opp for:

Ademola Lookman. Det er nok av unge karer i Everton med potensial til å bli virkelig store spillere i Premer League. Angriper Calvert-Lewin har stjålet noen overskrifter med vinnermålet borte mot Ružomberok i Europa League. En annen minst like spennende ungutt er Lookman. 19-åringen, som primært venstre kantspiller, ble kjøpt inn fra Charlton i januar. Han debuterte for Everton med å score etter få sekunder i den råsterke 4-0-triumfen over Manchester City like etter.

Lookman er en hurtig og driblesterk kantspiller som er en spesiell stor trussel på kontringer. Å skape sjanser med presise avleveringer har han også vist at han kan i sommer. Unggutten er imidlertid ikke like flink til å jobbe defensivt og har mangler i duellspillet, noe som kan gjøre at Koeman vegrer seg for å bruke ham ofte. Enkelte britiske aviser kobler Lookman til et utlån til Championship, der Derby påstås å ligge langflate etter å få til en avtale.

Plusser:

+ Sterkere bredde og mange alternativer, særlig i midtbaneleddet

+ Har en imporende gjeng med meget spennende unggutter

+ Både forsvarsleddet og keeperplassen har fått økt konkurranse

Minuser:

- Mangler en fysisk sterk spiss, en utprega avslutter som kan score 20 mål

- Uten Barkley mister laget Premier League-erfaring i kreative roller

- Ekstremt vanskelig kampprogram i starten. Kan gå ut over selvtilliten med mange tap

Konklusjon:

I den grad noen er på vei inn stadionportene på Goodison Park, virker den offensive midtbanespilleren Gylfi Sigurdsson å være klart nærmere enn en spydspiss.

Islendingen Sigurdsson blir mer trolig en slags erstatter for Ross Barkley, som klubben ikke har greid å forhandle fram en ny avtale med. Ellers har Ronald Koeman kjøpt inn solide folk i alle lagdeler, i alle fall om en toppspiss finner veien inn stadionportene de nærmeste dagene eller ukene.

Nettavisen tror Everton gjentar forrige sesongs plassering og ender som nummer sju på tabellen.