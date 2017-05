- Jeg kan nesten ikke se åssen dette skal gå galt

Liverpool spiller søndag en av sine viktigste kamper på lang, lang tid. Arenaen er hjemmebanen Anfield og anledninga er siste serierunde i Premier League.

Om alle resultatene går deres vei, kan Liverpool sikre seg en direkteplass i Champions Leagues gruppespill på bekostning av Manchester City.

Det mest sannsynlige er likevel at scouserne må konsentrere seg om å vinne mot nedrykksklare Middlesbrough for å holde seg foran Arsenal og kapre fjerdeplassen. Som kjent er den tabellplasseringen den siste som gir engelske klubber sjansen til å delta i den gjeveste europacupen.

Liverpools mulighet til å spille Champions League-fotball for første gang på tre år, og bare andre gang på de siste åtte sesongene, er ikke sikra.

- Jeg liker egentlig ikke å friste skjebnen, men jeg føler meg rimelig trygg på at det går i orden. Normalt sett, så føler jeg at vi tok det største hinderet sist helg mot West Ham. Det tror jeg var nøkkelkampen, sier Torbjørn Flatin til Nettavisen.

Han er ansvarlig redaktør for supporterbladet The Kopite og Liverpools norske nettsted.

- Nå skal man jo selvfølgelig spille, men innerst inne blir jeg egentlig overraska hvis ikke alle de tre lagene som kjemper om plassene fra tre til fem vinner på søndag, fortsetter Liverpool-tilhengeren.

OPTIMIST: The Kopite-redaktør og Liverpool-supporter Torbjørn Flatin.

Klar fordel i statistikken



Jürgen Klopps rødkledde mannskap har vært spesielt solide defensivt i de siste kampene. Null baklengs er fasiten på lagets tre siste ligaoppgjør. Likevel er det bare blitt to poeng av ni mulige på eget gress siden begynnelsen av april.

Om vi ser på alle Liverpools hjemmekamper denne sesongen har klubben scoret 42 ganger på 18 hjemmekamper. Samtidig har motstander Middlesbrough, som har færrest mål i hele ligaen, bare ti nettkjenninger på 18 bortekamper.

Da de to lagene møttes på Riverside Stadium i Middlesbrough i desember endte det 0-3, etter at vertene ble rundspilt av Liverpool.

Skulle det bli et overraskende poengtap mot Boro søndag, kan det dog bety en tabellplassering utenfor topp fire for Livepool til slutt. Arsenal jager nemlig like bak.

Londonklubben, som har vært med i mesterligaen samtlige sesonger siden 1998/1999, overtar den viktige fjerdeplassen med seier over Liverpool-rivalen Everton, og hvis Liverpool samtidig avgir poeng.

- Kan ikke misbruke denne sjansen



Torbjørn Flatin har veldig vanskelig for å se for seg at byrivalen hjelper Liverpool med å sikre seg en mesterligasjanse. Han tror heller ikke Manchester City feiler borte mot Watford. Men han bevarer troa på eget lag også.

- Det bør gå i orden, helt klart. Det er ikke så mye annet å si enn at vi ikke kan misbruke denne sjansen. Nervene vil sikkert være der, men jeg tror det går bra.

Flatin understreker at det er særdeles viktig for Liverpool å komme seg med i Champions League igjen. Ikke bare med tanke på at klubben har mislyktes med det seks av de siste sju åra, men også fordi det øker sjansen for å lokke flere spillerforsterkninger til Anfield.

KORT VISITT: Liverpool og Adam Lallana tapte blant annet to ganger for Karim Benzemas Real Madrid og røk ut av gruppespillet i Champions League høsten 2014.

The Kop er riktignok ikke fylt opp ennå foran den avgjørende siste ligakampen. Men blant de trofaste hjemmetilhengerne, og hos Liverpool-fans ellers i verden, går mange rundt med en litt ekkel følelse.

En del mener at det ville vært en karakteristisk avslutning på sesongen om mesterligaplassen ryker på siste spilledag.

Men har de egentlig noen grunn til det?

Vi må faktisk helt tilbake til 2003 for å finne sist gang Liverpool rota vekk sjansen til å spille i Champions Leauge i aller siste serierunde. Da var det en bortekamp mot Chelsea i London som måtte vinnes.

Historiske feiltrinnn

Den gangen kom rødtrøyene fra et hjemmetap for Manchester City etter to City-scoringer fra den tidligere Liverpool-spissen Nicolas Anelka. Bare tre poeng var godt nok på Stamford Bridge, men vertenes Jesper Grønkjær skrudde inn 2-1-målet som sikra Chelsea muligheten til å spille i Europa med de størte klubbene.

Målet til danske Grønkjær er seinere blitt omtalt som «milliardmålet». At Chelsea kvalifiserte seg på bekostning av Liverpool det året, ble også starten på milliardæren Roman Abramovitsjs inntog i londonklubben. Ingen vet hva som ville skjedd dersom Liverpool hadde vunnet den nevnte kampen. Mange har ment at russiske Abramovitsj ville tatt med rublene sin til en annen klubb som hadde mesterligastatus sesongen etter.

NÅDESTØT: Chelsea og målscorer Jesper Gronkjær snøt Liverpool for en mesterligaplass i sesongens siste ligakamp for 14 år sida.

Sju år seinere, i mai 2010, kasta Liverpool bort det siste håpet om Champions League i nest siste serierunde. Også da røk plassen etter tap for Chelsea. Kampen på Anfield endte 0-2, blant annet etter kaptein Steven Gerrards svake tilbakespill som serverte målscorer Didier Drogba ballen før ledermålet. Chelseas seier ble for øvrig også helt avgjørende for at de blå vant ligaen ett poeng foran Manchester United.

Torbjørn Flatin har forståelse for at en del Liverpool-fans mener det ville vært typisk for klubben deres å ikke gjøre jobben mot Middlesbrough søndag.

- Det ligger litt sånn i lufta, at Liverpool har hatt en tendens til å rote bort ting de siste åra. Men det har vært mer sånn at de har hatt en sjanse når andre lag har tapt, så har Liverpool tapt også. Ikke nødvendigvis sånn i siste runde, bemerker Flatin.

Han er uansett blant dem som ikke er fryktelig nervøs for et nytt bananskall i en helt avgjørende kamp.

- Som du antyder litt, så har vel Liverpool har vel ikke vært det laget man har stolt mest på de siste sesongene. Men jeg føler at oddsen så god nå at jeg innerst inne, hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg nesten ikke se åssen dette skal gå galt.

- Det hadde vært mye verre om vi skulle til London og spille mot West Ham. Da hadde jeg vært mye mer nervøs. Ballen er rund og så videre, men jeg er optimistisk, gjentar Flatin.

Tre om to plasser



Arsenal og de røde fra Merseyside kan faktisk også ende med å dele fjerdeplassen om et par litt mindre sannsynlige resultater blir stående etter søndagens runde.

Med 1-1 i oppgjøret mellom Arsenal og Everton på Emirates og Liverpool-tap med marginen 0-2 må de to rivalene, utrolig nok, ut i omspill om den siste plassen i Champions League-kvalifiseringa.

Heller ikke Manchester City er helt sikre på en plassering blant de fire beste. De lyseblå fra Manchester trenger dog bare ett poeng i bortekampen mot Watford for å være garantert en plass foran Arsenal på tabellen.

SNUDDE ROLLER: Manchester City-manager Pep Guardiola måtte frustrert innse at Arsenal og manager Arsene Wenger (bak) snøt dem for en plass i FA-cupfinalen tidligere i vår. Før siste serierunde skal det mye til om det samme skjer i kappløpet om Champions League-billett neste høst.

Dersom det skulle bli en målrik uavgjortkamp i Watford, og Liverpool vinner sitt oppgjør med tre mål, kan faktisk også City og de røde fra merseyside ende helt likt i kampen om tredjeplassen. Også ved et slikt scenario vil det da bli spilt en omspillskamp.

City har vist storform over flere kamper de siste ukene og har tre strake triumfer med 10-2 i målforskjell til sammen.

Liverpool har to seirer og en uavgjort i samme periode. Scouserklubben har klart å holde nullen i samtlige ligakamper siden det forsmedelige 1-2-tapet hjemme for Crystal Palace for en snau måned sida.

Sammenlignet med Pep Guardiolas City er presset er litt større på Jürgen Klopps spillere. De kan ryke ut av topp fire med både uavgjort og tap.

- På en måte kan jo Middlesbrough spille helt uten press. Men jeg håper egentlig det gjør at de går ut for å spille en skikkelig fotballkamp. Jeg tror det kan passe Liverpool veldig bra om de er interessert i det. Det er i alle fall vanskelig å be om en bedre sjanse for å sikre seg fjerdeplassen enn det Liverpool har nå, mener Torbjørn Flatin.

PS: Arsenal-manager Arsène Wenger har klart å lede klubben sin til Champions League 18 ganger på de siste 19 åra. Med unntak av sesongen etter franskmannens ansettelse i 1996, har Arsenal vært med i den gjeveste europacupen hver bidige gang.