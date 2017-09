- Manchester United vil forlenge med Herrera

Den 28 år gamle baskeren har fått lite spilletid av Jose Mourinho denne sesongen, men ifølge Manchester Evening News ser det ikke ut til å påvirke spillerens planer om å bli værende i United.

Avisen skriver at Herrera vil skrive under på en ny avtale før 2018.

Midtbanespilleren ble koblet til Barcelona i sommer, men skal være lykkelig i den engelske storklubben.

Nylig meldte Daily Mail at Mourinho hadde en alvorsprat med Herrera etter at baskeren hadde invitert med seg en venn med sterke koblinger til Celta Vigo til treningsfeltet på Carrington. Dette skal ha skjedd like før United skulle møte det spanske laget i Europa League.

Det ble hevdet at forholdet mellom Mourinho og Herrera skal ha endret seg etter hendelsen, men Manchester Evening News skriver at dette ikke er tilfelle.

Manchester United møter Burton i ligacupen onsdag kveld.