- Manchester United vil hente Mesut Özil

De rødkledde fra Old Trafford ønsker å signere Arsenal-stjerne Mesut Özil når kontrakten hans med London-klubben går ut neste sommer, skriver Daily Mail.

Avisen omtaler det hele som en mulig sjokkovergang.

Den tyske landslagsspilleren er blant spillerne som er på manager Jose Mourinhos liste over ønskede signeringer for neste sesong, men ifølge avisen er det enkelte i United som skal være skeptiske til Arsenal-spilleren.

Enkelte skal nemlig ha satt spørsmålstegn til spillerens arbeidsinnsats på banen samt lønnskravene han kommer til å stille dersom han går gratis fra Arsenal.

- Godt forhold til Mourinho



Det blir spekulert i at han vil kreve over 300.000 pund i uken dersom han skal signere en ny kontrakt med Arsenal, men Daily Mail erfarer at London-klubben er villige til å selge Özil i januar slik at de unngår at han forlater klubben helt gratis.

Jose Mourinho skal imidlertid føle seg trygg på at Özil blir en del av United-laget etter sesongen, ifølge The Independent.

Portugiseren har tidligere jobbet med Özil da begge var i Real Madrid og det blir rapportert at de to har et godt forhold.

Kobles også til Sanchez



Manchester United skal også være interessert i Alexis Sanchez som også ser ut til å forlate Arsenal gratis etter sesongen.

Chileneren skal imidlertid også være sterkt ønsket av både byrival Manchester City og den franske storklubben Paris Saint-Germain.

Ifølge The Independent tror flere i United at City leder kampen om signaturen til Sanchez.