- Shelvey pådro seg brudd i hånden under slåsskamp på treningsfeltet

Flere engelske aviser, deriblant Daily Mail, avslører at Shelvey pådro seg et brudd i hånden da han forsøkte å bryte opp en slåsskamp mellom lagkameratene Jamaal Lascelles og Mo Diame. Ifølge The Telegraph skal det dreie seg om en brukket finger.

Krangelen skal ha startet da Lascelles beskyldte Diame for å være lat, noe sistnevnte likte dårlig.

De to Newcastle-spillerne skal først ha kranglet høylytt, før det utartet seg til en voldelig duell.

- Ble truffet av et slag



Shelvey skal ha gått mellom de to spillerne som angivelig skal ha slått løs på hverandre.

Det skal imidlertid ha endt med at Shelvey selv ble truffet av et av slagene som resulterte i et brudd i hånden.

Newcastle-spilleren skal umiddelbart ha gått og fått behandling for skaden.

INVLVERT: Det var da Newcastle-kaptein Jamaal Lascelles kalte lagkamerat Diame for lat at skandalen oppstod.

Aktuell mot Southampton



Engelskmannen går nå med gips, men skal likevel være aktuell for den kommende Newcastle-kampen mot Southampton om en uke, skriver Daily Mail.

Det er nok gledelig nytt for Shelvey som allerede har måttet stå over en rekke kamper denne sesongen. Allerede i den første seriekampen denne sesongen pådro engelskmannen seg nemlig direkte rødt kort mot Tottenham - noe som resulterte i en karantene.

Newcastle har fått en brukbar start på årets Premier League-sesong. Laget befinner seg på 9. plass i ligaen med ti poeng.