- Trondsen på medisinsk test i RBK

22-åringen reiste til Trondheim etter Sarpsborgs 2-2-kamp borte mot Kristiansund søndag kveld.

Ifølge VG vil østfoldingene kreve rundt 15 millioner kroner for Trondsen. Avisen skriver at flere utenlandske klubber skal ha vært interessert i å hente midtbanespilleren, men nå tyder alt på at han havner på Lerkendal.

Trondsen har vært blant Sarpsborgs aller beste spillere denne sesongen. Laget ligger på annenplass på tabellen, sju poeng bak Rosenborg.

TV 2 mener en Trondsen-overgang gjør det mer sannsynlig at RBK selger Fredrik Midtsjø til AZ Alkmaar i nederlandsk fotball.

