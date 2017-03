AaFK-treneren kastet sin egen stjernespiller ut av troppen: - Han mistet hodet

TABELLTIPSET: 12. PLASS - AALESUND

(I fjor: 9. plass)

21. august 2016: På Nadderud stadion i Bærum jubler hjemmelaget Stabæk for en overlegen 3-0-seier over Aalesund. Tilbake på matta står resignerte sunnmøringer.

Trepoengeren betyr at Stabæk tar seg forbi nettopp Aalesund på tabellen og opp på kvalikplass. Oransjetrøyene er plassert på direkte nedrykk. De har ikke vært på trygg plass på tabellen siden sommerferien. Aalesund-kaptein Bjørn Helge Riise er blitt utvist, og mister dermed neste kamp.

Tidligere på sommeren har assistenttrener Karl Oskar Fjørtoft fått sparken og blitt erstattet av den ukjente nederlenderen Anton Joore, og klubben har fått mye kritikk for håndteringen av saken. Defensivt har laget sett veike ut hele sesongen. Nå må tas skikkelige grep, mener mange. På Sunnmøre er det stadig flere som roper på trener Trond Fredriksens avgang.

- Det er naturlig at det blir spekulasjoner som det når et lag er i motgang, sier trener Fredriksen til Nettavisen, sju måneder senere.

Trigget av å være outsider

Han er fortsatt Aalesund-trener, selv om oddsen for at han skulle få sparken ikke var særlig høy i fjor sommer. For høsten ble aldri slik som Aalesund-fansen hadde belaget seg på.

De ni kampene etter tapet for Stabæk endte med sju seiere, to uavgjort og ikke ett eneste tap. Gjennom september og mesteparten av oktober var laget uovervinnelige, da de gikk av banen med seier i seks kamper på rad.

- En sånn høstsesong var det ikke mange som så komme?

- Nei, jeg så den vel ikke komme selv, heller, ler Fredriksen.

Laget som var spådd en tøff kamp for å unngå nedrykk endte på niendeplass i Tippeligaen, kun fire poeng bak Haugesund på fjerdeplassen som ga europacupspill. Med 23 poeng på ni kamper var de ligaens suverent beste høstlag. Gullvinnerne Rosenborg, til sammenligning, tok 19 poeng i samme periode.

- Hvordan smaker den revansjen der?

- Det er en helt fantastisk følelse, sier Fredriksen.

SUKSESSTRENER: Mange ropte på hans avgang etter en svak vårsesong, men Aalesund-trener Trond Fredriksen fikk sin revansje i fjorårets høstsesong. Her jublende sammen med Bjørn Helge Riise og et yngre medlem av Riise-familien.

- Hele livet har det trigget meg å være en outsider som jobber enda hardere enn alle andre for å få det til. Sånn har hele livet mitt vært. Jeg var ikke noen barnestjerne, men klarte å spille mange kamper i Tippeligaen likevel. Så det trigger meg voldsomt å få til ting, spesielt når folk på utsiden ikke har troa på det, fortsetter AaFK-treneren.

Tøft og tungt

Og det var det altså ikke mange som hadde. Selv innrømmer treneren at det var en vanskelig tid før resultatene kom.

- Situasjonen etter halvspilt sesong var tøff og tung. At det skulle snu så kraftig var vel litt overraskende for oss også, sier Fredriksen.

- Men samtidig hadde jeg en ganske avslappet holdning til det. Jeg er ganske klar på at jeg jobber med de tingene jeg kan få gjort noe med underveis. De tingene jeg ikke får gjort noe med, kan jeg heller ikke bry meg om, sier han.

At hans egen fremtid i klubben ble diskutert blant fans og i mediene, var noe han selvfølgelig fikk med seg.

- Ja, når du ikke får med deg resultater vet du at det blir spekulasjoner om det. Det skiftes jo trenere i hytt og pine. Men det visste jeg den dagen jeg tok jobben. Jeg må bare jobbe med det jeg kan jobbe med. Den dagen jeg får sparken, får jeg heller bare få det.

- Et fyrverkeri

- Hva var det som fikk det til å snu?

- Det var flere ting, men kanskje først og fremst balansen i laget vårt. Da vi angrep i vårsesongen var vi fryktelig sårbare. Det klarte vi å snu. Samtidig handler fotball om å være kollektivt sterke. Fra å være et åpent lag, snudde vi det til å handle om elleve spillere som sloss sammen, sier han.

Selv var hovedtreneren hele tiden tydelig på at det lå mye potensial i laget.

- Det handlet bare om å få på plass noen viktige ting. Og det klarte vi, heldigvis. Vi reddet plassen i Tippeligaen og hadde en fantastisk høstsesong, sier han.

- I tillegg hadde vi Edwin Gyasi, som ikke var spesielt god på våren og på sommeren, men som var et fyrverkeri på høsten i fjor.

Utestengt fra trening

Edwin Gyasi. Det er mannen mange sunnmøringer setter sin lit til denne sesongen.

25-åringen kan til tider virke som et angrep på egen hånd i AaFK-trøya, men denne vinteren har det vært mer bråk rundt nederlenderen enn hva klubben setter pris på.

Under en treningskamp mot Brattvåg i januar ble Gyasi byttet ut ti minutter før pause, og svarte med å gå rett i garderoben uten ett ord. Dermed måtte trener Fredriksen ha en alvorsprat med spissen. Noen dager senere meldte lokalavisa Sunnmørsposten at Gyasi ville bort fra klubben, og Aalesund stengte ham ute fra treningen. 25-åringen måtte trene på egen hånd mens de andre spillerne forberedte seg på en ny sesong.

TURBULENT: Forholdet har ikke bare vært rosenrødt mellom Aalesund-trener Trond Fredriksen (t.h.) og Edwin Gyasi i oppkjøringen til årets sesong. - Edwin mistet hodet, sier treneren til Nettavisen.

Når Nettavisen får nederlenderen på tråden, er han ikke voldsomt lysten på å snakke om bråket.

- Det har vært en turbulent vinter, Gyasi?

- Hehe, ja. Men den situasjonen ligger bak oss nå. Jeg konsentrerer meg bare om å fokusere på sesongstarten, svarer han.

Han innrømmer imidlertid at situasjonen har vært krevende.

- På noen måter har den det, på andre måter ikke. Nå er alt uansett ok, og jeg fokuserer på laget.

- Hva har vært vanskelig?

- Som spiller har du alltid ambisjoner, og du kan bli skuffet når noen ting ikke går din vei. Men jeg vil ikke gå inn på detaljene. Jeg er glad for å spille for Aalesund. Jeg håper dette blir vår sesong, sier han.

- Hvor lenge blir du i klubben, tror du?

Han ler.

- Det er ikke i mine hender. Jeg er fornøyd med å være her. Jeg vil kjempe for dette laget.

- Mistet fotfestet

Trener Trond Fredriksen innrømmer at situasjonen ikke har vært ideell.

- Nei, det er det aldri når sånne ting skjer. Det ideelle er at du har spillere som ønsker å bruke Aalesund som et springbrett for å komme seg videre til større klubber i utlandet, det er naturlig. Samtidig må du sette laget foran deg selv. Presterer laget, vil det alltid være lettere for enkeltspillere å lykkes, mener han.

Han tror ikke noen ville lagt merke til Gyasi, dersom ikke AaFK hadde hatt den høstsesongen klubben hadde i fjor.

- Men så er det ekstremt vanskelig for unge fotballspillere, som blir oppringt fra agenter i øst og vest som lover store penger, å ha hodet på riktig plass. Jeg er ikke overrasket over at Edwin mistet litt hodet og fotfestet i januar, da agentene ringte og spekulasjonene kom, sier treneren.

- Edwin «mistet det» litt. Det er naturlig. Det har jeg forståelse for, samtidig som spillerne må innse at de ikke vil lykkes dersom de ikke er innstilt på å legge ned det harde arbeidet.

BORTE: Vito Wormgoor, her sammen med fysioterapeut Bjørn Erik Melland, har dratt til Brann før årets sesong, og kan vise seg vanskelig å erstatte i AaFK-forsvaret.

Fredriksen bekrefter at begge parter har lagt trøbbelet bak seg.

- Han er ung, han lærte av den situasjonen han var oppi, og han innså at måten han agerte på ikke var god nok. Etter det har det bare vært velstand. Han slet litt med skade tidligere, men er tilbake i trening og spilte 45 minutter i vår siste treningskamp mot Odd. Der viste han at han har mye å komme med i Eliteserien 2017.

Svak oppkjøring

Men kampen mot Odd endte med 1-3-tap hjemme på Color Line Stadion. I to treningskamper mot Kristiansund spilte lagene uavgjort på Nordmøre, mens det nyopprykkede laget slo Aalesund 2-0 på Color Line Stadion.

Flyten fra høstsesongen ser ut til å være borte.

- Det går ikke like mye på skinner nå?

- Nei, jeg er for så vidt enig i det, svarer treneren.

- Det har vært litt opp og ned. Vi har hatt gode kamper og mindre gode kamper, spesielt mot Kristiansund. Begge de kampene er vi misfornøyd med. Odd tapte vi 3-1 for, og vi må innrømme at de er hakket bedre enn oss. Men det er også naturlig.

Lærer av bedre lag

Laget har vært bevisst på å møte god motstand i sesongoppkjøringen. På Marbella i februar ble det uavgjort mot Shandong Luneng fra Kina og 3-1-tap for russiske Spartak Moskva.

- Det er den type kamper, mot Spartak Moskva og Odd, som gjør det mulig å lære og utvikle seg selv mot lag som er bedre enn oss. Det ble to tap, men vi tok med oss noen viktige ting. Den siste kampen mot Odd var dessuten viktig for å vekke konkurranseinstinktet.

- Hva? Bør ikke det være på plass hos enhver fotballspiller?

- Jo, enig, men det er alltid stor forskjell på en treningskamp og en gjeldende fotballkamp. Det ser du hos Premier League-lag i pre-season også. Det intense vinnerinstinktet er ikke vekket enda. Vi spiller i en jevn liga. Det vil variere fra øyeblikk til øyeblikk, spår treneren.

GULLTENDENSER: Aalesund var det beste laget i Norge i siste tredjedel av 2016-sesongen, og i siste kamp ble Sogndal nedsablet 4-2 på Fosshaugane. Peter Orry Larsen (i midten) er imidlertid borte fra laget før årets sesong starter.

- Vi må mestre trøbbel, det å gjøre feil, men også flytsonen. Både motgang og medgang. Da trenger vi det konkurranseinstinktet, for å løse oppgavene best mulig underveis. Og det tror jeg ble vekket mot Odd.

45 poeng

Det endte med niendeplass på Aalesund i fjor. I år legger klubben lista enda høyere. Målet er 45 poeng i løpet av sesongen.

- Det er ambisiøst?

- Jo, men det er viktig å være ambisiøs. Vi må ha noe å strekke oss etter. Vi viste i høst at vi har et stort potensial i laget, og vi har beholdt de viktigste spillerne i laget. Vi kan videreutvikle det vi gjorde i fjor høst. Ja, vi hadde litt «stang inn», og 30 poeng på de første 15 kampene skal det nok litt til å klare. Men jeg mener vi er kapable til å kunne gjenskape det vi gjorde i fjor høst, minus litt «stang inn», svarer Trond Fredriksen.

Ikke redd for Rosenborg

Edwin Gyasi går lengre enn det.

- Du, jeg kan bare si at vi er gode nok til å slå alle lag i Eliteserien, svarer nederlenderen på spørsmålet om hvor høyt klubben kan nå.

- Alle? Selv Rosenborg, som «alle» tror blir suverene i år?

- Altså, jeg kommer fra nederlandsk liga. Med all respekt for Rosenborg, så har jeg spilt mot lag som Ajax, PSV og Twente. Jeg er ikke redd for Rosenborg. De er et godt lag. Men for meg er de ikke mer enn det, svarer 25-åringen.

- Jeg håper vi klarer å gjøre det så godt som mulig. Vi var i god form gjennom siste halvdel av forrige sesong, og må bare gjøre de samme tingene igjen. Og gi alt.

- Og du fortsetter i samme form som i fjor høst selv også?

- Ja. I første halvdel av sesongen slet jeg. Men det ble bedre. Siste halvdel fikk jeg vise hva jeg virkelig kan, sier en offensiv Aalesund-spiller.

Analyse av Aalesund:

FAST SISTESKANSE: Andreas Lie er førstekeeper i Aalesund, i år som i fjor.

I en liten periode var Aalesund heislaget i norsk toppfotball. Fra 2002 til 2006 skiftet laget mellom 1. divisjon og eliteserien hvert eneste år, men fra og med 2007 har laget stabilisert seg omtrent midt på tabellen i vår øverste divisjon med sjuende-, tiende- og niendeplass de tre siste årene.

I fjor lå laget imidlertid stygt an. Sent i august lå laget på nedrykksplass, og hva som egentlig skjedde vet vel egentlig ingen. Men plutselig var Aalesund i alle fall uslåelige, og reddet plassen med god margin – det var like kort vei opp til Haugesund og europacupspill på fjerdeplass som det var til Vålerenga på plassen bak dem, nemlig fire poeng. Spørsmålet er om Aalesund klarer å bevare den overbevisende rekken med resultater inn i årets sesong. Oppkjøringen til sesongen har ikke tydet på det.

Bakerst ser Andreas Lie ut til å få fornyet tillit. Klubben har hentet inn Pål Vestly Heigre fra Viking som backup, men 22-åringen som spilte store deler av 2015-sesongen på utlån i Tromsø fikk bare to kamper i fjor – denne gangen på utlån i Lillestrøm. Lie har rutine, men er kanskje ikke matchvinner i samme grad som Anders Lindegaard og Sten Grytebust har vært det før ham. I forsvaret har klubben nok en gang sett til Nederland, etter stor suksess med Vito Wormgoor og Edwin Gyasi i fjor. Etter Wormgoors inntreden så Aalesund ut som et helt annet lag, men nå er midtstopperen klar for Brann, og fansen må bare håpe på at erstatteren Kaj Ramsteijn, hentet inn fra Almere City i nederlandsk 2. divisjon, er en like stor suksess. Daniel Gretarsson er lysten på å innta enten midtstopper- eller venstrebackplassen, og ellers ser forsvaret omtrent ut som før.

På midtbanen har Peter Orry Larsen slått følge med Wormgoor til Brann. 27-åringen spilte 25 kamper for Aalesund i fjor, 22 av dem fra start, og vil bli savnet hos oransjetrøyene. Kaptein Bjørn Helge Riise blir ikke yngre med årene, og fyller 34 år i juni, men utenom ham er det faktisk heller mangel på rutine som er utfordringen på midten. Fredrik Carlsen er 27 år, og resten av Aalesunds midtbanespillere er 22 år eller yngre. Det kan fort bli litt vel tynt i løpet av en lang eliteseriesesong. På topp er Flamur Kastrati og Franck Boli borte, men klubben har beholdt sin suverene toppscorer fra fjoråret, «Mos» Abdellaoue. Han puttet 13 seriemål i fjor, og Aalesund er avhengig av at Oslo-gutten leverer like godt i år. Edwin Gyasi viste klasse i fjor høst, og 25-åringen kan sørge for mye moro på Color Line Stadion dersom han klarer å beholde formen. Så får tiden vise om nederlenderen har motivasjonen tilbake etter vinterens rabalder, og om klubben klarer å beholde ham sesongen ut dersom han gjenskaper høstsesongen fra i fjor.

Vi tror Aalesund er et for godt lag til å havne i nedrykkstrøbbel, og at de klarer seg i sin ellevte sesong på rad i toppdivisjonen i norsk fotball. Målet om 45 poeng tror vi imidlertid er litt for hårete, og at tangotrøyene igjen blir å finne på nedre halvdel av tabellen. Nettavisen tipper Aalesund på 12. plass på tabellen.

Plusser:

+ En strålende høstsesong i fjor som gir selvtillit inn i den nye sesongen

+ Har klart å beholde det meste av stammen i laget, spesielt offensivt

+ Har en målgarantist i form av Mos Abdellaoue

Minuser:

- Alt snudde da Vito Wormgoor kom til klubben i fjor sommer – hans erstatter, Kaj Ramsteijn, er ikke nødvendigvis av samme kaliber

- Bråk i vinter gjør situasjonen rundt Edwin Gyasi usikker

- En tynn stall, spesielt på midtbaneplass

Se opp for:

GJENNOMBRUDD: Daníel Leó Grétarsson, her i kamp med Rosenborgs Pål André Helland, kan bli fast inventar i Aalesund-forsvaret denne sesongen.

Islandske Daniel Leó Grétarsson (21) avsluttet fjorårssesongen med å spille de fem siste seriekampene fra start, og i sitt siste kontraktsår med klubben er unggutten klar for sitt endelige gjennombrudd. Grétarsson ble hentet til klubben som venstreback, men spilte midtstopper i fjor sammen med Vito Wormgoor, og er tiltenkt rollen i midtforsvaret sammen med enten Kaj Ramsteijn eller Oddbjørn Lie. To års benketilværelse ser ut til å nærme seg slutten, og Aalesund-fansen håper at 21-åringen fra sagaøya vil stå frem som en vikingkonge og stenge igjen forsvaret på Color Line Stadion denne sesongen. At han har vist seg som en målfarlig spiller som har scoret tre mål i løpet av oppkjøringsperioden i vinter, er det nok heller ingen som klager over.

Trond Fredriksen om Nettavisens tips (12. plass):

- Jeg er vant til at omgivelsene tviler på oss. Men vær så god, tro hva dere vil. Vi bruker det som motivasjon inn i sesongen. Vi fikk 42 poeng i fjor, og har selvfølgelig mål om å forbedre oss i år. Derfor har vi en målsetting om 45 poeng i år. Historisk sett vil det holde til en 6.-8. plass.

Overganger siden forrige sesong:

INN:

Pål Vestly Heigre (Viking)

Kaj Ramsteijn (Almere City)

Valmir Berisha (SC Cambuur)

UT:

Vito Wormgoor (Brann)

Peter Orry Larsen (Brann)

Flamur Kastrati (Sandefjord)

Franck Boli (Stabæk)

Edvard Skagestad (Fredrikstad)

Lars Cramer (lagt opp)

Aalesunds treningskamper:

Aalesund - Brattvåg 3-0 (Abdellaoue, Mäntylä, Andreassen)

Aalesund - Hødd 4-0 (Grétarsson 2, Thrándarson, Mäntylä)

Aalesund - Kristiansund 0-2

Spartak Moskva - Aalesund 3-1 (Grétarsson)

Aalesund - Shandong Luneng 1-1 (O. Lie)

Kristiansund - Aalesund 1-1 (Mäntylä)

Aalesund - Odd 1-3 (Carlsen)

Aalesund - Molde (25. mars)