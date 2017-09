Adrien Silva er klar for Leicester

Leicester har kjøpt Adrien Silva (28) fra Sporting Lisboa. Det bekrefter Leicester på overtid - dagen etter deadline day.

Silva regnes som erstatter for Danny Drinkwater på King Power Stadium. Drinkwater signerte for Chelsea på overgangsvinduets siste dag.

Ifølge Sky Sports, betaler Leicester 22 millioner pund for den portugisiske landslagsspilleren.

Det var lenge tvil rundt hvor vidt Leicester hadde rukket å sende inn alle papirene før fristen, men fredag kom omsider FAs godkjenning.

Den 28 år gamle midtbanespilleren fikk tillatelse fra Portugals fotballforbund om å dra fra landslagssamling for å få gjennomført overgangen, torsdag.

Silva har 20 landskamper for Portugal, og var en del av EM-troppen som tok gull forrige sommer.

Silva, som er født i Frankrike, spilte på Bordeauxs ungdomslag fram til 2001. Da dro han til Sporting Lisboa, og har spilt for klubben gjennom flere ungdomsår. Han har vært i hovedstadsklubben hele sin seniorkarriere frem til han nå blir Leicester-spiller.

#lcfc confirm terms have been agreed for the transfer of Adrien Silva, subject to international clearance ➡️ https://t.co/nEKAm2EMXW pic.twitter.com/vkrm4yId7F