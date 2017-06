Aleesami gjør som Buffon

– Det kan slå positivt ut å bli med ned, sier Aleesami.

Hans italienske klubb Palermo var spådd å få en stri sesong. Nedrykket kom ikke som noen stor overraskelse i kaosklubben fra Sicilia.

Da Juventus ble degradert til Serie B, valgte landslagsspillerne Buffon og Del Piero å bli med ned. Stjernespissen Batistuta sviktet ikke Fiorentina da laget fra Firenze falt ut av Serie B.

– Det sier litt om spillernes lojalitet. Jeg har stor respekt for Buffon og de gutta som ble med ned. Det er kult at stjernespillere kan gjøre noe sånt, sier Holmlia-gutten til NTB.

Til høsten er Juventus, Inter og Milan byttet ut med Cremonese, Pro Vercelli, Foggia og Avellino.

– Jeg har ikke opplevd Serie B før, så jeg kan ikke uttale meg så mye om lagene som venter. Det var veldig kult å møte Inter, Milan og Juventus. Jeg spiller fotball i et fantastisk land med lidenskap for sporten. Jeg skal ta med meg alt det positive jeg har opplevd den siste sesongen, sier Aleesami.

Han tror det blir en omstilling å spille i Serie B, ikke på grunn av divisjonens lavere status, men fordi spillet blir annerledes. Palermo vil trolig styre de fleste kampene.

– Jeg husker nedrykket med Fredrikstad. Alle skulle slå dem året etter. Det blir nok det samme i Palermo.

Fem trenere

Hele fem trenere rakk å lede Palermo denne sesongen.

– Jeg har fått spørsmål om det mange ganger, men det er ikke noe jeg trenger å gå inn på. I utlandet er det litt annerledes. Det sparkes trenere i England og Tyskland også. Det handler om å levere, sier Aleesami.

Det var spesielt Roberto De Zerbi som fikk det beste ut av Aleesami.

– En fantastisk trener, som var utrolig opptatt av detaljer. Jeg tok til meg alt jeg kunne, sier venstrebacken.

– Er det betenkelig å måtte ned i 2. divisjon?

– Man ønsker alltid å rykke opp. Det er bare å jobbe hardt og se hva fremtiden har å by på. Jeg har to år igjen av kontrakten. Det er det eneste jeg forholder meg til, sier landslagsspilleren.

Råtass

Han leverte raskt i Serie A med to målgivende pasninger tidlig i sesongen, men som resten av Palermo-laget ble det tyngre gjennom vinteren.

– Vi kom inn i en litt tøff periode med mange sure tap, og det påvirket nok oss spillerne litt mentalt. Det er en del av gamet. Til slutt ble det vel tre assist og ett mål for meg, sier Aleesami.

Den tidligere IFK-spilleren pådro seg hele seks gule kort.

– Jo da, det ble en del gule kort. Jeg har faktisk aldri fått så mange gule kort før. Det blir noen fellinger her og der for å stoppe kontringer. Jeg har blitt mer kynisk og lærte tidlig at det handlet om å drepe spillet til motstanderen, sier forsvarsspilleren.

Tsjekkia lørdag er neste motstander som skal få merke Aleesamis mer italienske stil.

