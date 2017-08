Álvaro Morata åpner om presset etter Chelsea-overgangen

Álvaro Morata går inn i sin første sesong i Premier League etter overgangen fra Real Madrid. Spanjolen, som har fått drakt nummer ni hos de blå, er ventet å ta plassen til Diego Costa denne sesongen.

Det var knyttet stor spekulasjon rundt overgangen til 25-åringen, og det var mange som trodde han skulle ende opp i Manchester United. Til slutt var det Chelsea som dro det lengste strået, mens United sikret seg Romelu Lukaku.

Les mer: Ekspert mener Chelsea har en hensynsløs manager-kultur

Slakt



Overgangssummen på Morata skal ligge på rundt 80 millioner euro, og han fortstår at det derfor er store forventninger til ham.

- Jeg skal innrømme at det er en stor sum, men jeg har en personlighet som gjør at jeg tar det rolig, og fortsetter i mitt spor. Jeg har spilt to offisielle kamper og bommet på en straffe, og allerede så slakter de meg, sa Morata i et intervju med Marca.

Han sier at slakten var å forvente etter den kostbare overgangen fra Madrid.

UENIGHET: Stemningen var ikke god mellom Antonio Conte og Diego Costa

- Det er prisen man må betale etter en såpass stor overgang. Det er noe som også motiverer meg, og gjør at jeg jobber hardere hver dag, og blir igjen en time på treningsfeltet, sier Morata.

En som sikkert er fornøyd med spissens dedikasjon er Chelsea-trener Antonio Conte. Moratas landsmann, Diego Costa, falt i Contes unåde etter sist sesong, og dermed kan Morata se frem til mye spilletid denne sesongen.

Les mer: Slik fikk Costa beskjed om at han var ferdig i Chelsea

Ønsket



Conte og Morata har en tidligere historie. Det var nemlig den nåværende Chelsea-treneren som hentet Morata til Juventus i 2014. Kort tid etter Moratas ankomst kom sjokkmeldingen om at Conte trakk seg fra Juventus-jobben.

- Jeg visste at Conte ønsket meg, og jeg hadde snakket mange ganger med ham. På en måte så følte jeg at jeg skyldte han noe, fordi han signerte meg og så måtte han gå. Jeg visste ikke at han virkelig ville signere meg, men da jeg fikk beskjeden hersket det ingen tvil, og det var det jeg ønsket, sa Morata.

Spanjolen har allerede rukket å vinne ligaen både i Spania og Italia. Denne sesongen blir han en viktig brikke dersom Chelsea og Conte skulle klare å vinne ligaen to år på rad.