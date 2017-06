Ankelskadd Sánchez mister trolig åpningskampen

Chile må trolig klare seg uten en ankelskadd Alexis Sánchez i åpningskampen mot Kamerun i FIFAs kontinentcup søndag kveld.

Arsenal-stjernen forstuet venstreankelen under trening torsdag. Siden har han kun trent lett.

- Vi skal sakte spille Alexis inn på laget igjen. Han trenger fortsatt tid på å komme seg, og det er ikke sikkert han rekker å bli klar til søndag. Vi må se an hva som er best for ham og hva som er best for laget, sier Chiles landslagssjef Juan Antonio Pizzi.

Fra før er det klart at Chile starter kontinentcupen uten førstekeeper Claudio Bravo. Manchester City-målvakten har slitt med en leggskade siden april.

- Vi tar ingen sjanser med noen spillere som ikke er klare. Vi er opptatt av å ta vare på helsen til spillere våre, sier Pizzi.

Etter kampen mot Kamerun skal Chile møte Tyskland og Australia.

(©NTB)