Ansettelsen ble slaktet. Nå er det Marco Silvas tur til å svare kritikerne

TABELLTIPSET: 17. PLASS - Watford

Selv om han først nå nærmer seg sin første hele sesong med et lag i Premier League, har Marco Silva allerede rukket å skape overskrifter i engelske medier, og blitt møtt med kraftig kritikk.

Portugiseren ble hentet inn som redningsmann for den synkende Hull-skuta i januar i år. Hull hadde hatt en svært tung høst, og da Mike Phelan ble sparket like over nyttår, falt valget på den da 39 år gamle portugiseren.

Møtt med kraftig kritikk

Ansettelsen av Silva ble ikke tatt imot med åpne armer av alle.

- Hvorfor må det alltid være en utenlandsk manager? Ikke misforstå, jeg har ingenting imot utenlandske managere, startet Merson i Sky-studioet.

- Hva skiller denne fyren fra for eksempel Gary Rowett?

Merson etterlyste at britiske trenere skulle få sjansen på det øverste nivået i England.

- Fotballspillere bruker fire år og en haug med penger på å ta trenerutdannelsen, men ingen får muligheten til å prøve seg på toppnivå, freste Merson på sitt sedvanlige vis.

Etter hvert kastet også Phil Thompson seg inn i kritikken av ansettelsen av portugiseren.

- Det er er forbausende. Det forbauser meg når det er mange folk der ute som kjenner ligaen, og som vet hva som kreves. Han har ikke peiling på hva som kreves. Han har fått en gave fra oven med denne jobben, fortsatte Thompson.

REAKSJONER: Phil Thompson (nummer to fra høyre) og Paul Merson (nummer to fra venstre) reagerte sterkt på Hulls ansettelse av Marco Silva i januar.

Merson har fortid som spiller i en rekke engelske klubber, men er mest kjent for sin tid i Arsenal. Han prøvde seg også som manager for Walsall, uten at trenerkarrieren skjøt fart av den grunn. Thompson har på sin side en rekke kamper for Liverpool, og var også midlertidig manager for klubben på et tidspunkt.

Hele seansen ligger ute på Sky Sports nettsider, og kan sees her.

Lot seg ikke påvirke



Merson og Thompsons ord gikk verden rundt, og skapte mye debatt om britiske trenere blir nedprioritert når det gjelder Premier League-jobber.

Selv tok Silva det helt med ro.

- Folk har spurt meg om dette tidligere, og saken er at de ikke hadde gjort hjemmeleksene sine om min karriere, sier han i et stort intervju med The Telegraph fra april.

- For å være ærlig, så var det ikke så viktig for meg. Det påvirket ikke jobben min. Det ga meg absolutt ingen motivasjon å skulle motbevise dem. Hvis jeg hadde trengt den motivasjonen for å klare jobben, så hadde det vært et dårlig tegn. Det hadde ingen effekt på jobben jeg gjorde. Ingen, fortsetter førtiåringen.

Mange spådde at Sky Sports-duoen måtte se seg nødt til å spise ordene sine ved sesongslutt, men fakta er at det likevel endte med nedrykk for Hull.

TØFF MOTSTAND: Som Watford-manager får Marco Silva igjen muligheten til å bryne seg på Pep Guardiola og hans stjerner i Manchester City.

Tre krav

I intervjuet med The Telegraph forteller den portugisiske manageren om hvordan møtet med spillerne var da han ankom klubben i januar.

Han forteller at det første han gjorde var å få gjennom beskjeden: «Alt er vanskelig, men alt er også mulig». Hull lå sist på tabellen, og gikk en tung vårsesong i møte.

- Det andre jeg fortalte spillerne var at de måtte være åpne for forandringer, for jeg kom til å endre mye. Ernæring, trening, og innstilling, sa han til Telegraph i april.

- Jeg ba om at de skulle ha den riktige innstillingen og lidenskapen hver eneste dag, sier Silva.

Den daværende Hull-manageren hadde et ønske om at spillerne skulle ha den samme holdningen til hver eneste trening, som om det skulle vært på en kampdag.

- Det er min måte å gjøre det på. Ta med deg ditt virkelige spill til hver eneste trening. Teknisk, taktisk, fysisk og psykologisk. Det skal være på samme nivå som i en kamp, forklarer han.

Den samme tankegangen ligger nok i grunn også hos Watford når de nå går den nye sesongen i møte. I de fleste av kampene de går i møte, er de langt fra å være favoritter. Men med den riktige holdningen og innstillingen kan alt likevel være mulig, mener Silva.

Suksessrik



Da han ankom Premier Leauge, hadde han allerede rukket å oppnå suksess i både Portugal og Hellas.

Silvas første suksess i karrieren var å lede Estoril til opprykk til øverste nivå i Portugal. Senere har han også vunnet Taca de Portugal mot toppklubben Sporting, samt den greske serien med suksessklubben Olympiakos.

Nettopp Olympiakos var hans forrige trenerjobb da han ankom Hull og Premier League, før han nå har tatt turen videre til Watford.

Analyse av Watford

Overganger:

INN:

Tom Cleverley (Everton, permanent overgang)

Will Hughes (Derby)

Daniel Bachmann (Stoke)

Kiko Femenia (Alaves)

Nathaniel Chalobah (Chelsea)

UT:

Dennon Lewis (Crawley Town, lån)

Mario Suarez (Guizhou Hengfeng Zhicheng)

Sven Kums (Anderlecht)

Rene Gilmartin (frigitt)

Steven Berghuis (Feyenoord)

Keeper:

Mannen som voktet Watford-buret forrige sesong, Heurelho Gomes, skrev under på en ny toårskontrakt med klubben tidligere i sommer. Likevel har ikke manager Marco Silva ønsket å garantere Gomes plassen som førstekeeper.

Gjennom sommeren har klubben blitt rapportert å jakte på en ny målvakt, men i skrivende stund har ikke dette faktisk resultert i en ny signering, og vi tar derfor utgangspunkt i at Gomes kommer til å starte i Watford-målet i åpningskampen mot Liverpool.

Forsvar:



Der Watfords forrige manager, Walter Mazzarri, ønsket å spille med en forsvarstreer, er det ventet at Silva vil foretrekke fire forsvarere.

Daryl Janmaat tar trolig plass på høyrebacken. Craig Cathcart kan fungere som en backup, men trives mye bedre sentralt i forsvaret. Sebastian Prödl gjør nok krav på den ene midtstopperplassen, mens nevnte Cathcart, Miguel Britos, Christian Kabasele og Younès Kaboul er andre alternativer.

Watford har blitt koblet til andre alternativer på den venstre backposisjonen, men i skrivende stund er José Holebas det antatte førstevalget. Backen, som er halvt gresk og halvt uruguyansk, og som ble født i Vest-Tyskland, er en litt løs kanon. Han kan bidra med herlige raid fremover på banen, men har også vist seg som noe ustabil i det defensive arbeidet.

19-åringen Brendan Mason har fått vise seg frem i noen treningskamper i sommer, men er nok fortsatt et stykke unna kamptroppen mot Liverpool.

Midtbane:

Sommerens oppkjøringskamper peker i retning av at Watford-sjefen foretrekker en trio sentralt på midtbanen, med to vinger ute på hver sin side.

Abdolaye Doucouré og Nathaniel Chalobah har blitt drillet som en duo på midtbanen, mens den tredje plassen er noe mer usikker. Trolig vil Tom Cleverley, Roberto Pereyra, eller Will Hughes være alternativer til den mest offensive av de tre midtbaneplassene. Etienne Capoue vil også kunne gi Doucouré og Chalobah kamp om plassene.

TILBAKE: Argentinske Roberto Pereyra slet med en langtidsskade forrige sesong, men er nå tilbake i spill. Det kan være godt nytt for Watford.

Angrep:

Watford jakter på en ny ving, men i skrivende stund ser det ut til at Nordin Amrabat er nærmest høyrevingen. Amrabat var en gjenganger på Watfords høyreside også forrige sesong, men da i en annen formasjon.

På venstresiden kan Roberto Pereyra være aktuell. I tillegg vil Isaac Success kjempe om en plass på venstrevingen. Den kvikke nigerianeren ankom Watford i 2016, og vil kunne være en mann å bytte inn mot slutten av kamper.

På spissplass er Troy Deeney i utgangspunktet et rimelig klart førstevalg, men målscoreren har slitt i oppkjøringen til denne sesongen, og det er ikke sikkert at han vil være spilleklar til første serierunde. Derfor har Jerome Sinclair og Stefano Okaka fått mye spilletid i oppkjøringskampene, og trolig blir det enten Okaka eller Sinclair som starter på topp for Watford mot Liverpool.

Manager:

Etter at Walter Mazzarri ikke fikk fortsette i jobben som manager etter forrige sesong, måtte klubben på nytt ut på leting etter en dresskledd taktiker å sette på sidelinjen.

Valget falt som kjent på Marco Silva, som hadde valgt å ikke fortsette i Hull etter at han ikke klarte å redde klubben fra nedryk. Han tok over Hull i starten av januar, men laget i tigerstripene stod ikke til å redde fra nedrykk. Portugiseren så lenge ut til å være på vei til Porto og Primeira Liga, men da forhandlingene stoppet, var Watford raskt på plass for å sikre seg portugiseren. 40-åringen har lagt om tilbake til et forsvar med fire spillere, i kontrast til Mazzarris spillestil.

Selv om reaksjonene var mange da Silva først ankom Premier League, har han allerede rukket å motbevise mange, og han har vist seg som en frisk pust. Nå går han en ny sesong i møte, men denne gangen har han fått den viktige oppkjøringsperioden om sommeren, som gjerne trengs for å bli godt kjent med spillerne i sin nye klubb.

Se opp for: Will Hughes (22)



FERSK: Will Hughes er fersk i Watford-drakten.

Will Hughes har lenge blitt sett på som et spennende navn i engelsk fotball. Lysluggen har blant annet spilt for det engelske U21-landslaget de siste fem (!) årene. Likevel har det store gjennombruddet latt vente på seg, og Hughes har i stedet holdt seg i Derby. Foran årets sesong ble han endelig hentet opp til Premier League av Watford for det som sies å være en overgangssum på rundt åtte millioner pund, eller omtrent 80 millioner kroner. Om Hughes klarer å blomstre i Watford, har supporterne en spennende spiller å følge litt ekstra med på.

Plusser:

+ Har en spennende manager i Marco Silva.

+ Lovende signeringer i spesielt Chalobah og Hughes.

Minuser:

- Tynn dekning i enkelte posisjoner.

- Mangler en solid backup om Deeney skulle vise seg å svikte.

Konklusjon:

Watford har fått på plass en spennende manager og noen spennende spillere. Likevel kan laget få det tøft denne sesongen. Sentrale posisjoner trenger skikkelige forsterkninger, uten at Silva og kompani har klart å få på plass det. Dermed blir det fort bunnstrid og dramatikk på Vicarage Road.

Nettavisen tror Watford ender på 17.-plass i Premier League.