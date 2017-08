Arven etter Rooney

TABELLTIPSET: 3.-PLASS - MANCHESTER UNITED

Belgieren er nemlig så detaljfokusert at han gjør alt som står i hans makt for å bli en bedre fotballspiller.

Og det er her det spesielle grepet kommer inn.

Overfor Sky Sports innrømmer United-spissen at han ser alle kamper i Premier League hver eneste runde. Enten i opptak eller direkte.

- Jeg ser hver eneste kamp i ligaen, fulle 90 minutter. Jeg bruker tid på å studere og lære av andre spissers bevegelser, og jeg lærer av å se på forsvarsspillere. Jeg tar meg tid, sier Lukaku til Sky Sports.

Bruker 24 døgn på TV-studier

Med tanke på at det er 20 lag i Premier League, og alle lagene spiller 38 kamper i løpet av en sesong, vil altså Lukaku tilbringe 34.200 minutter foran TV-skjermen som et ledd i å utvikle seg som fotballspiller.

Det tilsvarer 570 timer eller cirka 24 døgn.

- Jeg vil bli en av de beste i ligaen, og da må man lære av de beste. Etter treningene drar jeg hjem og ser på hver eneste kamp. Jeg har kabel-TV, men jeg ser bare på kamper, fortsetter han til Sky Sports.

Skal man tro hans tidligere lagkamerat i Chelsea, Kevin De Bruyne, har Lukaku også evnen til å huske alt som har skjedd på en fotballbane. I et intervju med Chelsea TV fortalte belgieren om Lukukus spesielle egenskap:

- Når han snakker om fotball, ikke avbryt ham. Han vet alt som skjedde i alle kamper, hvem som spilte, hvilke pasninger som ble slått, hvem som scoret. Han ser absolutt alt av fotball fra hele verden. Spør om hva som helst, og han vet svaret, forteller De Bruyne.

- En tenkende mann

Tidligere Everton-manager Roberto Martínez jobbet med Lukuku på Goodison Park. Martinez røper at han fikk bakoversveis da han skulle ha sin første samtale med den kraftfulle spissen.

- Første gang jeg snakket med ham, forsto jeg at han ikke er en typisk niertype eller tanksenter. Han er en tenkende mann, og han er full av kunnskap. Han snakker seks eller syv språk og ser på spillet på en annerledes måte. Han er som en manager når det gjelder å se på bevegelser, skryter Martinez til The Guardian.

- Jeg ble veldig overrasket over at han er slik. Han snakker om kamper han har sett, forskjellige trekk. Tro meg, slike samtaler er ikke vanlig å ha med en 20-åring, sa den daværende Everton-sjefen.

SE OVERSIKT: Alle tabelltipsene

Lukaku har siden debuten i Premier League i 2011 scoret 85 mål på 186 kamper. Bare ti av kampene er for Chelsea.

Det er nå han for første gang skal være spydspiss på et storlag, og manager José Mourinho gjør alt han kan for dempe scoringspresset. Da Lukaku scoret sitt første United-mål mot Real Salt Lake i en treningskamp 18. juli var portugisen kjapt ute med å påpeke at det ikke hadde så mye å si.

- Før han scoret sa jeg til han at jeg elsker alt han gjør på banen og at han ikke skal være bekymret for om han scorer eller ikke, sa Mourinho.

- Hvem kan si nei?

Selv føler Lukaku seg klar for oppgaven.

- Dette er den største klubben i verden. Det er en mulighet jeg har ønsket at skal komme, helt siden jeg var barn. Jeg trengte ikke tenke meg om to ganger da de tok kontakt. Hvem kan si nei til verdens største klubb? Dette er klubben med den beste stadion og den beste fansen, sa 24-åringen til ESPN da han ble klar.

- Dette er en perfekt mulighet. Manchester United ønsker å være en dominant klubb. Ser man på historien, sier det nok. Å bli en del av dette er noe jeg virkelig ønsket, og jeg er takknemlig for den muligheten jeg nå har fått, fortsetter Lukaku.

Klar for å ta opp arven etter Wayne Rooney.

HVA NÅ, JOSÉ? José Mourinho er spesialist på sesong nummer to. Nå skal han jakte mer jubel i sesong nummer to som United-sjef.

Analyse av United:



Kjøp og salg:

Inn:

Victor Lindelöf (Benfica)

Romelu Lukaku (Everton)

Nemanja Matic (Chelsea)

Ut:

Zlatan Ibrahimovic (frigitt)

Josh Harrop (Preston)

Wayne Rooney (Everton, gratis)

Dean Henderson (Shrewsbury, lån)

Regan Poole (Northampton, lån)

Sam Johnstone (Aston Villa, lån)

Adnan Januzaj (Real Sociedad)

Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace, lån)

Keeper:

United er selvsagt svært komfortable på keeperplass med David De Gea, 26-åringen er utvilsomt en av verdens beste spillere i den posisjonen. At de har klart å beholde spanjolen til tross for økende interesse er imponerende. I bakhånd har United hovedsakelig den rutinerte argentineren Sergio Romero, som også kan gjøre en god jobb når De Gea er skadet, suspendert eller blir hvilt.

Forsvar:

Kanskje Uniteds svakeste lagdel på papiret. Ja, vi er klar over at det kun var Tottenham som slapp inn færre mål enn United i Premier League forrige sesong, men dette tror vi handler like mye om José Mourinhos spillestil som en fantastisk forsvarsrekke. For fantastisk er den ikke. Portugiseren har slitt med å komponere en bakre rekke som har fungert optimalt, og savnet av en stopperduo som fungerer har vært merkbart.

Svenske Victor Lindelöf (23) er hentet inn for å gjøre noe med dette, men treningskampene i sommer har ikke vært imponerende. Om han i det hele tatt får spille, blir spennende å se. Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo, Chris Smalling og Daley Blind er andre alternativer på stopperplass, men alle har sine klare svakheter. Midtstopperplassen kan igjen bli et dillemma for Mourinho, og i sommer har United-sjefen variert med å spille med både tre og fire bak.

På sidene har United flere valg, enten de bruker fire eller tre bak, backer eller vingbacker. Antonio Valencia er trolig den beste høyrebacken i hele Premier League og har utviklet seg til å bli en fysisk kraftpakke som må være forferdelig å spille mot. Luke Shaw, Matteo Darmian, Daley Blind, Axel Tuanzebe og Cameron Borthwick-Jackson er andre alternativer på backplass, men ingen av dem er blant Premier Leagues ypperste slik Valencia er.

Midtbane:

Det ser rett og slett bunnsolid ut på midtbanen til United nå. Sentralt på banen vil trolig Paul Pogba, Nemanja Matic og Ander Herrera styre showet, og det er bare å ønske lykke til med å penetrere United sentralt i banen denne sesongen. I bakhånd har United kaptein Michael Carrick og Marouane Fellaini, samt unge Andreas Pereira som ser veldig spennende ut.

Pogba, som lenge var verdens dyreste fotballspiller, er ferdig med innkjøringsperioden og bør gå mot en stor sesong. Kunne hatt opp mot 20 målgivende pasninger forrige sesong om spissene hadde tatt vare på det han serverte. Franskmannen scoret også fem mål, men hadde like mange stolpetreff, så med litt mer marginer scorer han tosifret denne sesongen.

Man skal heller ikke undervurdere viktigheten av spanske Ander Herrera, som er i ferd med å bli en publikumsfavoritt i Manchester. Sjakktrekket hans mot Ajax i Europa League-finalen er et godt eksempel på hvorfor. Herrera har en sjelden blanding av tøffhet, finesse og fotballintelligens.

Angrep:

United har mistet forrige sesongs soleklare toppscorer Zlatan Ibrahimovic, og det var kun svensken som scoret tosifret i ligaen (17 mål). Dermed sier det seg selv hvilket ansvar som hviler på skuldrene til Romelu Lukaku. Belgieren har alle kvaliteter som skal til for å kunne bli toppscorer i Premier League, og United er avhengig av at han slår til. I bakhånd har Mourinho andre spillertyper som Marcus Rashford, Jesse Lingard og Anthony Martial, alle med kvaliteter som kan produsere tosifret antall mål. Det gjelder bare å få det ut.

VIKTIG: Paul Pogba blir essensiell for Uniteds sesong.

Manager:

José Mourinho er en ringrev med mange års erfaring fra dette nivået, og historien viser at han trenger litt tid på å få ting til å fungere. Han har derfor ofte hatt stor suksess først i hans andre sesong når han kommer til en ny klubb. Portugiseren er taktisk briljant, og har utallige ganger vist at han kan endre et kampbilde eller drepe en kamp ved å trykke på taktiske knapper. Hans store svakhet (og styrke?) er temperamentet som så ofte kommer til syne. Det virket som Mourinho ble sendt på tribunen annenhver kamp i en av Uniteds tunge perioder forrige sesong, og han klagde og jamret over den minste ting. Der han før hadde sjarm og karisma som ble redningen, er han blitt mer uspiselig i perioder nå. Hans manglende respekt for journalister og mediefolk gjør det heller ikke lettere for ham å endre på inntrykket. De som tror spillerne hans ikke får med seg dette, de tar nok feil. Og da er spørsmålet hvor mye de bryr seg. Det er en etablert sannhet i fotballen at spillere ikke presterer maks for trenere de ikke har respekt for.

Se opp for: Axel Tuanzebe

19-åringen fikk fire Premier League-kamper forrige sesong og sees på som en meget spennende unggutt. Den kongolesiskfødte forsvarsspilleren er oppfostret i klubben, og kom til United allerede som åtteåring. Imponerte stort i Premier League-debuten da han ble kastet til ulvene borte mot Arsenal forrige sesong, og ventes å få flere sjanser i kommende sesong. Tuanzebe har spilt mest stopper frem til nå i karrieren, og hylles blant annet for sin evne til å lese spillet.

STORT TALENT: Axel Tuanzebe.

Plusser:

+ Har en mulig toppscorer i Romelu Lukaku

+ Har økonomi til å forsterke der det trengs i januarvinduet

+ Slipper inn svært få mål, nest færrest i Premier League forrige sesong

+ Har en svært erfaren manager i José Mourinho

+ Dobbel og trippel dekning på de fleste plasser

Minuser:

- Mourinhos spillestil hemmer til tider kreativitet, og hele syv lag scoret flere mål enn rødtrøyene forrige sesong.

- Mangler et stopperpar som fungerer uke etter uke.

- Har en manager i Mourinho som ofte kan miste hodet.

Konklusjon:

Det ser unektelig spennende ut på Old Trafford denne sesongen. Det var flere i Nettavisens sportsredaksjon som argumenterte for at United faktisk burde vært tippet på førsteplass denne sesongen, for de åpenbare svakhetene virker å være tatt hånd om. Og alle kjenner Mourinhos statistikk i sesong nummer to.

I sommer har United vunnet seks av syv treningskamper, flere av dem mot meget kvalifisert motstand, og det har vært noe solid over rødtrøyene. Nysigneringene Victor Lindelöf og Romelu Lukaku har vært med troppen fra dag én i oppkjøringen og har fått tid til å tilpasse seg. Kjøpet av Nemanja Matic virker å passe som hånd i hanske, og midtbanebautaen gjør at det kommer til å bli vondt å møte laget sentralt i banen.

Sentralt har United kraft og kreativitet i spillere som Paul Pogba, Matic, Ander Herrera, Marouane Fellaini og Michael Carrick. Fremover i banen har laget finesse og kreativitet i spillere som Juan Mata, Jesse Lingard, Henrik Mkhitaryan og Anthony Martial. Helt på topp har rødtrøyene ulike kvaliteter i Romelu Lukaku og Marcus Rashford.

Alt i alt ser det svært lovende ut for de røde djevlene. Spørsmålet er om de klarer å få det ut i praksis.