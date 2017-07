Bakayoko klar for Chelsea

Den franske midtbanespilleren Tiemoué Bakayoko er klar for Chelsea.

Det bekrefter London-klubben på sine hjemmesider.

22-åringen gjennomførte den medisinske sjekken hos London-klubben lørdag og har nå signert en femårskontrakt.

- Jeg er veldig glad for å være her og for å bli en del av dette laget. Jeg har har fulgt Chelsea i oppveksten min. Det var naturlig for meg å signere for klubben fordi det er en klubb jeg likte veldig godt i barndommen min, forteller Bakayoko i et intervju med klubbens hjemmeside.

Forhandlinger mellom Chelsea og Monaco har pågått i flere uker og ifølge The Guardian kan overgangssummen være verdt opptil 39,7 millioner pund, eller omtrent 415 millioner kroner.

22-åringen blir i så fall klubbens dyreste kjøp siden Fernando Torres signerte for 50 millioner pund i 2011.

Bakayoko startet seniorkarrieren i Rennes og ble hentet av Monaco i 2014.

Forrige sesong var den defensive midtbanespilleren toneangivende da klubben vant Ligue 1 og tok seg til semifinalen i Champions League.

