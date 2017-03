Bakkes Leeds-fortid sikret Sogndal unggutt fra Manchester City

TABELLTIPSET: 10. PLASS - SOGNDAL

(I fjor: 11.-plass)

Siden forrige sesong har Sogndal opplevd at flere av lagets mest rutinerte spillere har forlatt spillertroppen.

Rune Bolseth har gitt seg som Sogndal-spiller, og er nå en del av trenerteamet. Hannu Patronen har vendt tilbake til hjemlandet og den finske klubben HJK, mens Jukka Raitala har byttet ut Sogndal med Columbus Crew og fotball i MLS.

Selv om sistnevnte kun hadde én sesong i Sogndal, forteller trener Eirik Bakke at finnen likevel var blant lagets mer rutinerte spillere.

Med spillere som forsvinner bort fra klubben, kommer det som regel også nye spillere inn. Sogndal er intet unntak, og klubben har signert en rekke unge og lovende tilskudd til laget.

- Vi har fått hentet inn mange spillere som er litt ubeskrevne blad. Det er vanskelig å si så mye om dem før serien starter, men det er i alle fall unge gutter som ønsker å vise seg frem. De har sulten som trengs, sier Eirik Bakke til Nettavisen.

- Har veldig mye fotball i seg



Den kanskje aller mest spennende spilleren er Chidiebere Chijioke Nwakali. Nigerianeren er egentlig Manchester City-spiller, men Sogndal har sikret seg 19-åringens tjenester frem til sommeren.

- Han passer godt inn overalt. Tanken er å bruke han sentralt på midtbanen. Han lan ta over litt etter Babacar Sarr (som ble solgt til Molde sist sommer). Selv om de ikke er like spillertyper, tror jeg at han kan heve spillet og fysikken sin til å passe godt inn, sier Bakke.

START: Chidiebere Nwakali spilte i Start forrige sesong. Nå venter spill for Sogndal.

Nwakali spilte forrige sesong for Start, noe som endte med nedrykk for Kristiansand-laget. Likevel viste nigerianeren seg som et friskt pust i ligaen, og ble til slutt stående med å ha spilt 22 kamper for Start. I løpet av de 22 kampene ble det tre mål og fire målgivende pasninger for «Chiddi».

Bakke tror at Nwakali kan være en inspirasjon for de andre unge spillerne i klubben.

- Han har veldig mye fotball i seg, og løfter oss med spillet sitt. Han er fortsatt bare 19 år. Jeg vil ikke legge for mye press på han, men jeg tror det er en spiller folk virkelig vil få øynene opp for i år. Det er en veldig god referanse på nivået for de andre unge spillerne i klubben, sier Sogndal-sjefen.

Trolig står nettopp Nwakali sammen med Eirik Birkelund først i køen når Bakke skal sette sammen førstelleveren mot Sarpsborg 08 i serieåpningen.

Hentet fra Manchester City

Sogndal er en klubb som sjelden låner spillere, men som i stedet henter unge spillere for så å utvikle de med tanke på et fremtidig salg.

Med Nwakali var det likevel aktuelt med et lån.

Bakke forteller at han kjenner to av sjefene i Manchester City fra sin tid i Leeds, og at det var en døråpner for å få til låneavtalen.

Nwakali ble gjennom vinteren koblet til klubber i fransk og tysk fotball. Da det internasjonale overgangsvinduet stengte i overgangen mellom januar og februar, stod Nwakali fortsatt uten en klubb å bli lånt ut til. Da bestemte Bakke og co at det var verdt et forsøk.

- Da overgangsvinduet stengte 1. februar fikk vi vite at han ikke hadde gått til en fransk klubb. Da fant vi ut at vi måtte ta sjansen på det, forteller Bakke.

SENTRAL: Nwakali er tiltenkt en plass sentralt på Sogndals midtbane.

- Det er jo litt spennende for oss, for det er ikke så ofte vi har folk på lån. I tillegg kan vi jo knytte litt kontakter til City. Forhåpentligvis kan vi utvikle han videre og beholde han lengre enn bare frem til sommeren, men det er jo ute av våre hender, fortsetter den tidligere Leeds-proffen.

- Åpner det for at Sogndal kan hente flere spillere på lån fra Manchester City?

- Nå får vi prøve denne avtalen først for å se litt hvordan det fungerer. Jeg vet at Håvard og Jostein Flo har pratet litt om det. Vi vet jo at Godset har gjort slikt med hell, så vi må nok være åpne for det.

Likevel er Sogndal-sjefen klar på at det å belage seg på lånte spillere ikke er optimalt.

- Jeg foretrekker å ha spillerne mine på permanent kontrakt, men når slike spillere dukker opp så føler jeg at det er artig å prøve.

Godt samarbeid med City



Sportslig leder i Sogndal, Håvard Flo, forteller at samarbeidet med Manchester City så langt har vært veldig bra.

- Dialogen med Manchester City har vært bra fra dag én. City er veldig flinke til å følge opp spillerne sine, sier Flo til Nettavisen.

Der Bakke prater om hva Nwakali kan bidra med på banen, er Flo også opptatt av helheten. Den tidligere toppspissen prater varmt om at det ikke er nok å legge til rette på banen, men at klubben også har et ansvar for å følge opp spillerne utenfor banen.

Han er klar på at det å låne spillere ikke er noen «quick fix».

- Det er et ansvar, og det krever mye arbeid, sier Flo.

SPORTSLIG LEDER: Håvard Flo er sportslig leder i Sogndal. Her etter sin siste kamp som Sogndal-spiller i 2008.

Pratet med Godset-Flo



Han bekrefter også at han har slått av en prat med fetter Jostein Flo, som er sportssjef i eliteseriekollegaene Strømsgodset. Jostein Flo og Strømsgodset har tidligere lånt spillere fra den blåkledde Manchester-klubben.

Flere ganger med stort hell.

- Godset har jo masse gode erfaringer, og har samarbeidet mye med City. En må jo være forberedt på at man påtar seg et arbeid med spillerne man henter, og at det er viktig at spillerne følges godt opp, sier Flo.

- Det at vi kan få lov til å låne slike spillere fra City er jo spennende, men det er også veldig ferskt for oss. Det er jo første gang at vi gjør det, fortsetter han.

Derfor beskriver Flo lånet av «Chiddi» som et prøveprosjekt.

- Det går nok begge veier. De stiller jo også noen krav. Det forventes en god gjennomføring fra vår side, og at vi kan være med på å utvikle spillerne både på, men også utenfor fotballbanen, sier Sogndals sportslige leder.

- Hvordan det går med oppholdet til «Chiddi» vil nok legge noen føringer for et eventuelt videre samarbeid og lån av andre spillere.

TILBAKE TIL FINLAND: Hannu Patronen forlot Sogndal etter forrige sesong. Finnens rutine blir vanskelig å erstatte for Sogndal.

Analyse av Sogndal:



Sogndal har mistet flere rutinerte spillere siden forrige sesong, men bør fortsatt

På keeperplass er Mathias Dyngeland det soleklare førstevalget. Dyngeland har vært fast inventar i troppen til det norske U21-landslaget, men har vært nødt til å se at Odds Sondre Rossbach har blitt satset på som landslagets førstevalg. Hos Sogndal er han derimot sikret mye spilletid.

Christoph Psyché er trolig blant de første navnene på blokka når Eirik Bakke skal sette opp laget. Psyché har dog vært ute en god stund med skade i oppkjøringen til årets sesong, noe som kan komme til å påvirke laguttaket. Franskmannen danner trolig midtstopperpar med Bjørn Inge Utvik, men nysigneringen Per-Magnus Steiring kan også vise seg som en mann som kjemper om en plass i startelleveren for Sogndal.

På venstrebacken er trolig Victor Grodås førstevalget, men utfordres av Kristinn Jónsson som har blitt hentet fra Sarpsborg 08 før sesongen. Taijo Teniste kan se ut til å bli valgt som høyreback.

Sentralt på midtbanen ser Eirik Birkelund og Chidiebere Nwakali ut til å bli foretrukket. En av forrige sesongs store spillere, Gilbert Koomson er klar for et nytt år på høyrekanten, mens det ser tynnere ut på venstrekanten. Simen Brekkhus og Henrik Furebotn er mulige løsninger der. Eirik Schulze har også blitt hentet fra Sandnes Ulf, og er klar for å gjøre en jobb på Sogndals midtbane.

På spissplass kan Bakke velge mellom navn som Martin Ramsland og allsidige Ole Amund Sveen. I tillegg har Bendik Bye blitt hentet fra Levanger, og tilfører laget en større bredde på topp.

Plusser:

+ Har sikret seg en strålende spiller i Chidiebere Nwakali.

+ Beholdt Gilbert Koomson etter en flott sesong i fjor.

+ Eirik Bakke har klart å bygge et solid kollektiv i laget.

Minuser:

- Usikkert på spissplass.

- Venstrekanten ser ut til å være et svakt ledd.

- Har mistet mange rutinerte spillere.

- Er tynt besatt i midtforsvaret.

Se opp for: Chidiebere Nwakali



Et billig poeng å plassere lagets kanskje beste spiller her, men Nwakali kommer til å tilføre Sogndal svært mye positivt. For dem som ikke fikk sett nigerianeren for Start forrige sesong, anbefales det å følge med på Sogndals midtbane denne sesongen.

Eirik Bakke om Nettavisens tips:

- Det var da voldsomt offensivt. Vi liker å være offensive, og sikter nok mot å havne i plassene rundt det dere tipper. Å holde oss unna nedrykksstriden er i alle fall et mål.

Overganger siden forrige sesong:

INN:

Kasper Nissen (Nest-Sotra)

Bendik Bye (Levanger)

Simen Brekkhus (tilbake fra lån, Florø)

Eirik Schulze (Sandnes Ulf)

Per-Magnus Steiring (Rosenborg)

Chidiebere Nwakali (lån, Manchester City)

Kristinn Jónsson (Sarpsborg 08)

Tomas Totland (Fana)

Tarjei Omenås (Strømmen)



UT:

Jukka Raitala (Columbus Crew)

Ruben Holsæter (Førde)

Hannu Patronen (HJK Helsinki)

Mahatma Otoo (Ümraniyespor)

Rune Bolseth (lagt opp)

Kristian Fardal Opseth (utlån, Glimt)

Stefan Hagerup (Ull/Kisa)

Peter Aase (Florø, lån)

Treningskamper:

15.01: Sogndal - Førde 5-0 (Bye, Sveen, Birkelund, Flo, Schulze)

21.01: Sogndal - Florø 2-0 (Skartun, L. Moberg)

29.01: Sogndal - Kristiansund 2-0 (Furebotn, Nissen)

13.02: Brann - Sogndal 0-0

19.02: Sogndal - Åsane 0-2

28.02: Spartak Moskva - Sogndal 4-1 (Bye)

06.03: Sogndal - Shakhtyor 2-0 (Flo, Bye)

09.03: Lillestrøm - Sogndal 4-0

14.03: Sogndal - Hødd 1-2 (Lerheim Olsen)

18.03: Strømsgodset - Sogndal 5-0

25.03: Brann - Sogndal