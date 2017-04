Bale tilbake i Real-troppen

Reals manager Zinédine Zidane gjør det likevel klart at det ikke er sikkert at waliseren blir spilleklar.

– Det får vi se på. Det blir ikke avgjort hvem som spiller før i morgen, sier Zidane.

Real Madrid har tre poeng og én kamp til gode på Barcelona foran toppkampen på Santiago Bernabéu. Det er slett ikke utenkelig at laget som er klare for semifinalen i mesterligaen blir spansk La Liga-mester på ny.

– Jeg ser ikke på oss som favoritter. Folk utenfra tenker sikkert slik at det ene laget er mer favoritt enn det andre, men slik tenker ikke vi. Vi vet at vi møter et veldig sterkt lag, og vi skal forberede oss på best mulig vis, fastslår Zidane.

