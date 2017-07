Bedre muligheter får du ikke Edvald!

Årets Tour har vært av det skuffende slaget sett med norske øyne. Både Boasson Hagen og Kristoff har vært ekstremt nære flere ganger, men noen norsk etappeseier uteblir fortsatt.

Hovedsakelig skyldes dette Marcel Kittels totaldominans i massespurtene. Tyskeren har tatt intet mindre enn fem etappeseire.

For to dager siden måtte i midlertid Quick-Step Floors-rytteren bryte grunnet et velt. Det er han ikke den eneste spurteren som har gjort.

Albuet kollega



Allerede på fjerde etappe ble antall spurtkanoner redusert da Boasson Hagens Dimension Data-lagkamerat Mark Cavendish kolliderte med Peter Sagan på oppløpet.

Veltet sendte Cavendish på sykehus og Sagan ble diskvalifisert fordi arrangørene mente han hadde albuet førstnevnte, noe også TV-bildene tydet på.

Dog var det ikke alle i sykkelverdenen som støttet juryens avslutning. Tidligere toppsprinter Graeme Brown skrev følgende på Facebook:

- Jeg vil ikke se Tour de France mer. Sagan er Tour de France og blir straffet av juryen, som sitter på sin høye hest og diskvalifiserer det beste som har skjedd sykkelsporten i dette århundre.

Med både Cavendish og Sagan ute lå alt til rette for flere Kittel-seire, og 29-åringen innfridde forventningene.

To dager etter Cavendish-hendelsen sto nok en spurtetappe på programmet og Kittel tok sin andre etappeseier.

Dagen etter, på Tourens åttende etappe, slo han Bosson Hagen med et hårstrå, før han på den ellevte etappen knuste konkurrentene nok en gang.

På den tolvte etappen sikret han seg sin femte seier og lå med det i rute til å tangere Tour-rekorden på åtte etappeseire.

Den drømmen gikk i midlertid i brast da han falt tidlig på den syttende etappen og ble tvunget til å bryte.

Teknisk avslutning



Nå er det altså klart for nok en spurtetappe, med start i Embrun og målgang i Salon-de-Provence som ligger hele 222 kilometer unna.

Etappen har en hard start med to tredje-kategoriserte stigninger i løpet av de første 50 kilometerne. Deretter følger en lang strekning med slake nedkjøringer, oppoverbakker og flat terreng om hverandre før det venter en innlagt spurt med 86 kilometer igjen til mål.

3 mil etter spurten skal rytterne gå løs på dagens tredje fjell, Col du Pointu, som er nok en tredje-kategori. Toppen av Pointu ligger 45 kilometer unna målseilet i Salon-de-Provence.

De siste milene kjøres i slak nedoverbakke da oppløpet ligger 423 meter lavere enn Pointu.

Avslutningen er av det tekniske slaget med to venstresvinger med 600- og 400 meter igjen til mål.

Norsk favorittstempel



Normalt sett ville dagens etappe passet som hånd i hanske for Alexander Kristoff. Få sykler raskere enn Oslo-gutten etter en tøffe etappe, men 30-åringen er redusert etter å ha veltet på syttende etappe.

Han har heller ikke tro på seg selv.

- Jeg tviler på at jeg i første omgang henger med til spurten, og hvis jeg gjør det, tviler jeg på at jeg har noe der å gjøre. Da er det bedre at vi lar Rick (Zabel) eller Marco (Haller) prøve, sier han til procykling.no.

Dermed seiler Boasson Hagen opp som den heteste vinnerkandidaten. 30-åringen har vært vanvittig nærme etappeseier tidligere i rittet og er den beste klatreren av spurterne. Han har derfor store sjanser til å bli med feltet inn til mål.

Skal det bli norsk etappeseier er man i midlertid avhengig av å kjøre inn bruddet. For med bare tre etapper igjen av årets Tour, der to er spurtetapper og en er tempo, vil de fleste lagene ønske å sende menn i brudd.

Spesielt om man ikke har verken spurtere eller en sterk temposyklist på laget.

Fraværet av Kittel gjør ironisk nok at sjansene for at et brudd går inn er mindre enn vanlig. Hadde tyskeren stilt til start ville nok alle lagene, med unntak av Kittels eget lag, Quick Step, øynet større seierssjanser med menn i bruddet enn på et oppløp mot den uslåelige spurteren.

Nå som Kittel er borte har alle spurtlagene tro på sine menn.

Boasson Hagens lag Dimension Data, Michael Matthews' Sunweb, Cofidis og deres spurter Nacer Bouhanni, André Greipels Lotto Soudal, LottoNL-Jumbo og kanskje Trek har alle spurtere som kan hevde seg i en spurt.

Dermed kan samtlige av disse lagene bidra i jakten på et ubrudd.

Likevel vil nok spurtlagene også ønske å helgradere seg ved å sende en eller flere menn i bruddet, for så å justere underveis som etappen utløper seg.

At etappen er såpass kupert gjør dessuten at sjansen for at et brudd går inn er større, selv om det står motvind på værmeldingen.