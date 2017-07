Bekreftet: Bonucci enig med AC Milan

Den italienske storklubben AC Milan bekrefter fredag kveld at de er enige om en femårsavtale med stopperkjempen Leonardo Bonucci. Kun en medisinsk sjekk gjenstår nå før overgangen fra Serie A-rivalen Juventus er i boks. Det skriver Milan på egne hjemmesider.

Ifølge Sky Sports Italia betaler Milan rundt 40 millioner euro for midtstopperen. Det tilsvarer rundt 378 millioner kroner.

Han har signert en avtale som strekker seg fram til 2022 og ifølge journalisten Matteo Bonetti vil han heve en årslønn på 7,5 millioner euro.

Milan har dermed sikret seg det mange mener er verdens beste midtstopper. Bonucci har vært en sentral del av Juventus siden 2010.

30-åringen står bokført med 70 landskamper og fem mål for Italia. Han fikk sin debut for landslaget mot Kamerun den 3. mars, 2010.

I Juventus var han med å spille Champions League-finale både i 2015 og 2017, men begge ganger ble det tap mot henholdsvis Barcelona og Real Madrid. Han har også vunnet Serie A hele seks ganger med klubben.

Bonucci startet karrieren hos Milans erkerival Inter og debuterte på A-laget der i 2005. Han vant Serie A med klubben tilbake i 2006.

Han gikk senere til Bari, før Juventus hentet ham i 2010 for en totalpakke på rundt 15,5 millioner euro der Domenico Criscito gikk motsatt vei (Bonucci var på den tiden eid 50 prosent av Bari og 50 prosent av Genoa).

Han fikk hele 319 kamper og scoret 21 mål for «den gamle dame».

Sommeren 2016 ble Bonucci heftig koblet med en overgang til både Chelsea og Manchester City, men endte da opp med å bli i Italia. Denne sommeren skal han imidlertid ha bestemt seg for at han ville bytte klubb.

I italienske medier har det blitt spekulert i at det er en episode under pausen av Champions League-finalen som skal være årsaken til at Bonucci nå ønsket seg bort. 30-åringen skal angivelig ha havnet i klammeri med to lagkamerater i kampen som Juventus tapte 4-1.

Han skal imidlertid ha hatt et sterkt ønske om å bli værende i Italia og det skal være grunnen til at valget falt på Milan som ny arbeidsgiver.

Bonucci blir Milans niende nye signering denne sommeren.

Fra før har storklubben sikret seg Fabio Borini fra Sunderland, Franck Kessie fra Atalanta, Ricardo Rodriguez fra Wolfsburg, Mateo Musacchio fra Villarreal, Hakan Calhanoglu fra Bayer Leverkusen, Andrea Conti fra Atalanta og spissen André Silva fra portugisiske FC Porto.

AC Milan bler nummer tre i Serie A sist sesong, bak Juventus og Roma.

