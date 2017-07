Bekreftet: Douglas Costa klar for Juventus

Juventus bekrefter i en pressemelding at de har signert den brasilianske landslagsstjernen Douglas Costa (26) på lån fra Bayern München.

Den italienske storklubben betaler tyskerne 6 millioner euro for lånet, samtidig har de sikret seg retten til å kjøpe Costa for 40 millioner pund om et år.

Brasilianeren forlater Bayern München etter kun to år i klubben. Tyskerne signerte tidligere denne uken James Rodriguez fra Real Madrid, og like etter at overgangen ble det raskt klart at Costa kom til å signere for Juventus.

26-åringen ankom Torino allerede tirsdag for å gjennomføre den medisinske sjekken hos årets Champions League-finalist.

Nå skal Costa forsøke å hjelpe Juventus med forsvare ligatittelen.