Bekreftet: Joe Hart klar for West Ham

Joe Har lånes ut til West Ham den kommende sesongen. Keeperen har fått beskjed om at han ikke er i Pep Guardiolas fremtidsplaner for Manchester City, og har nå funnet seg en ny klubb å våkte målet for. Hart lånes ut til West Ham den kommende sesongen.

- Det er viktig for meg å spille fotball, og det å få muligheten til å komme hit for å spille er helt konge, sier Hart til West Hams nettsider.

- Jeg ser virkelig frem til å spille i Premier League og for en stor klubb som West Ham, sier Hart videre.

- Jeg har alltid elsket denne klubben. Jeg tror du skal slite med å finne noen, bortsett fra supportere av rivalklubber, som ikke elsker denne klubben. Den har noe spesielt ved seg. Den har mye historie og jeg har alltid likt å spille mot West Ham, sier Hart.

Ifølge Daily Mail har West Ham en opsjon på å kjøpe Hart ved sesongslutt. I tillegg vil Manchester City bidra med å betale deler av keeperens lønn, skriver Daily Mail.

Hart ble også lånt ut forrige sesong. Da var det Torino og Serie A som ble Harts destinasjon. Den kommende sesongen blir tilbragt i kjente omgivelser med Premier League-spill.

Hart var Manchester Citys soleklare førstevalg helt frem til Pep Guardiola ble hentet til klubben som ny manager. Da forsvant den engelske keeperen ut i kulden. Siden den gang har de to keeperne Claudio Bravo og Ederson Moraes blitt hentet til Manchester City.

