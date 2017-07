Bekreftet: Lacazette klar for Arsenal

Arsenal har bekreftet at klubben har kjøpt den franske spissen Alexandre Lacazette. Franskmannen gjennomførte den medisinske sjekken hos Arsenal tirsdag kveld, og er nå altså bekreftet klar for sin nye klubb.

Lacazette har signert en femårskontrakt med Arsenal.

Lacazette har spilt hele sin proffkarriere for Lyon, men ser nå til London for nye muligheter. Selv om klubbene ikke har sagt noe om prislappen på franskmannen, er det ventet at Arsenal setter ny klubbrekord i største overgangssum med signeringen. Rekorden var da Mesut Özil ble hentet fra Real Madrid for like under 40 millioner pund i 2013.

Ifølge Sky Sports skal prisen for Lacazette være på 52 millioner pund, eller omtrent 560 millioner kroner.

Lacazette har blitt koblet til en lang rekke Premier League-klubber de siste sesongene, men en overgang har latt vente på seg. Lacazette var tidligere i sommer koblet med en overgang til spanske Atletico Madrid, men den avtalen skal angivelig ha strandet når Atletico ble ilagt et forbud mot å registrere nye spillere i dette overgangsvinduet.

Nå nå har altså Arsene Wenger og Arsenal funnet ut at tiden var inne for å hente 26-åringen.

Londonklubben har så langt sikret seg den bosniske backen Sead Kolasinac fra Schalke 04 på gratis overgang denne sommeren, og Lacazette vil demed bli den andre spilleren inn porten på Emirates.