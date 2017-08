Bekreftet: Mbappé klar for PSG

Det blir nå bekreftet fra offisielt hold etter lang tid med spekulasjoner.

Det skal dreie seg om en låneavtale som omgjøres til kjøp neste sesong, en løsning som skal være skreddersydd for at PSG skal sno seg rundt reglene om finansiell fair play.

Ifølge Sky Italia skal prisen ende på 155 millioner euro, eller omtrent 1,43 milliarder kroner. Det gjør ham i så fall til verdens nest dyreste spiller bak Neymar, som også gikk til PSG tidligere i sommer for 222 millioner euro.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! 👊 #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) August 31, 2017

Overgangen setter dermed sluttstrek for en av sommerens lengstvarende overgangssagaer.

Mbappé, som spiller på det franske landslaget, har gjennom sommeren blitt koblet til klubber som Real Madrid, Barcelona, Manchester City og Arsenal.

Mbappé hadde en sterk sesong i Ligue 1 i fjor, da han scoret 15 mål og hadde 8 målgivende pasninger, men det var franskmannens prestasjoner i Champions League som virkelig utmerket seg. Da nettet spisstalentet hele seks mål på seks kamper i utslagsrundene.

Det er ennå ikke sikkert om Mbappé kommer til å fungere som midtspiss, ving, eller begge deler. 18-åringen kommer til å kjempe om plassene med verdensstjerner som Neymar, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Julian Draxler og Lucas Moura.

Mbappé har kommet inn i varmen på det franske landslaget, hvor han og må prestere høyt for å starte kampene. Etter fire kamper for Les bleus har han fortsatt til gode å score et mål. Nå får han muligheten igjen, da han er tatt ut til Frankrikes neste to kamper mot Nederland og Luxemburg i VM-kvalifiseringen.