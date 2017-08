Bekreftet: Nikola Vlasic klar for Everton

Everton bekrefter på sine hjemmesider at de har signert den kroatiske vingen Nikola Vlasic. 19-åringen ankommer de blåkledde fra Hajduk Split.

Dermed blir kroaten spiller nummer 14 inn dørene på Goodison Park denne sommeren. Navn som Wayne Rooney, Gylfi Sigurdsson og Michael Keane har alle signert for Everton denne sommeren.

Vlasic har rukket å spille for det kroatiske landslaget, og har også erfaring med å spille på Goodison Park. Everton møtte nemlig Hajduk i siste kvalifiseringsrunde til årets Europa League. Der gikk det engelske laget videre etter en sammenlagt 3-1-seier.

Til tross for sin unge alder, så ble han utnevnt til visekaptein i den kroatiske storklubben før 2016/2017-sesongen. Han leverte fire seriemål sist sesong, men har åpnet årets sesong helt forrykende. Med tre mål på seks ligakamper, så ligger han an til et godt år.

LEGENDARISK: Nikola er lillebroren til hopplegenden Blanka Vlasic.

Kroatens etternavn er det nok mange hoppentusiaster som vil bite seg merke i. Nikola Vlasic er nemlig lillebroren til den legendariske hopputøveren Blanka Vlasic.

Hun tok aldri gull under OL, men står med VM-triumf både i Osaka i 2007 og Berlin i 2009. Hoppdronningen fra Split er uansett å regnes som en av de aller største legendene i friidretten.

Nå får hun også gleden av å se sin 14 år yngre bror ta et skikkelig byks mot eliten i Premier League.

