Bekreftet: Oxlade-Chamberlain klar for Liverpool

Det bekreftes nå fra offisielt hold etter massive spekulasjoner de siste dagene.

Oxlade-Chamberlain gjennomførte medisinsk sjekk mens han var på samling med det engelske landslaget. Han takker Det engelske fotballforbundet (FA) for at det var mulig å få til overgangen.

- Jeg er veldig glad for å signere for Liverpool, sier Oxlade-Chamberlain.

- Jeg kommer ikke til å si så mye akkurat nå. Jeg er her med England og har to store kamper som venter meg og jeg må fokusere på de. Men jeg gleder meg til å komme til Melwood, forteller den engelske landslagsspilleren.

Prisen er ikke bekreftet, men de fleste mediene i England melder at overgangssummen skal ligge på 35 millioner pund. BBC hevder på sin side å vite at Liverpool betaler 40 millioner pund for den engelske landslagsspilleren.

Spilleren hadde bare ett år igjen av kontrakten med rødtrøyene og nektet å skrive under på en ny avtale. Dermed bytter 24-åringen ut rødt i London, for rødt i Liverpool.

Ifølge Sky Sports skal Klopp først og fremst vurdere 24-åringen som en offensiv midtbanespiller og langsiktig erstatter for James Milner.

Engelskmannen forlater Arsenal etter å ha vunnet tre FA-cuper (2014, 2016 og 2017). Han blir dermed Liverpools femte signering denne sommeren. Tidligere har Jürgen Klopp sikret seg store navn som Mohamed Salah og Naby Keita. Sistnevnte kommer dog ikke til Liverpool før neste sesong.

Liverpool har fått en god start på sesongen. Etter 3-3 borte mot Watford har klubben imponert. 1-0 hjemme mot Crystal Palace, og 4-0 hjemme mot nettopp Arsenal er ikke resultater man skal kimse av.

Oxlade-Chamberlain kom til Arsenal fra Southampton i 2011 og har gått gradene i klubben. Arsenal skal ha strukket seg langt for å beholde ham, men et siste kontraktsforslag verdt 180.000 pund i uken var ikke nok til å sikre en forlengelse.

Sky Sports hevder Oxlade-Chamberlain kommer til å tjene rundt 125.000 pund i uka i Liverpool. Det er oppsiktsvekkende med tanke på at han skal ha avslått Arsenals siste tilbud om langt høyere lønn.

24-åringen har totalt spilt 132 kamper i Premier League, men kun scoret ni mål. Han har 27 landskamper og seks nettkjenninger for England.

Senest i helgen startet han for Arsenal i 0-4-tapet mot Liverpool, et tap som gjorde vondt for de rød-hvite fra nord-London.

Nå fortsetter karrieren i nettopp Liverpool.

