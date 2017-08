Bekreftet: Serge Aurier klar for Tottenham

Overgangen bekreftes nå fra offisielt hold etter flere uker med spekulasjoner.

Aurier (24) har nå fått innvilget arbeidstillatelse i England og har skrevet under på en femårsavtale med Spurs.

- Dette er en stor og spennende mulighet for meg i en stor fotballklubb, og jeg er klar for å vise meg som profesjonell både på og utenfor banen, sier Aurier til klubbens hjemmeside.

- Dette er en ny start for meg, og jeg vil gjøre alt for å gjøre Spurs-fansen stolte av meg. Fansen er de viktigste folkene i klubben, og jeg ser fram til å vise dem og alle i Spurs den virkelige Serge Aurier, sier han videre.

Klubbene skal ha blitt enige om en overgangssum på cirka 23 millioner pund.

Den ivorianske høyrebacken er hentet inn for å erstatte nylig City-klare Kyle Walker på høyreback.

24-åringen spilte 21 kamper fra start for PSG i 2016/2017-sesongen, men det var oppførselen hans utenfor banen som stjal flest overskrifter.

I februar 2016 ble han utestengt av PSG etter at det ble avslørt via en lekket video at backen fornærmet PSG-manager Laurent Blanc og flere av lagkompisene på det groveste. Aurier kalte blant annet Blanc for «Une fiotte», et fransk skjellsord mot homofile.

I videoen snakket Aurier også nedsettende om blant andre Zlatan Ibrahimovic, Angel di Maria, Salvatore Sirigu og Kevin Trapp.

Bare måneder etter skandalen havnet han i trøbbel igjen.

Vold mot politi

Aurier ble ifølge flere franske medier satt i varetekt på en politistasjon i Paris etter det som ble beskrevet som «lett vold mot en politibetjent» etter et nattklubb-besøk. Han ble senere funnet skyldig, og denne saken skal ha vært grunnen til at det tok tid å få på plass arbeidstillatelse før overgangen til Tottenham.

Nå blir det spennende å se hvordan han klarer å oppføre seg under Mauricio Pochettinos ledelse. Argentineren har tidligere vært nådeløs mot spillere som ikke er lojale mot klubben og opplegget.

Aurier kom til PSG i 2014 etter at han hadde imponert stort for Elfenbenskysten i Brasil-VM. Han ble hentet fra franske Toulouse.

Aurier har spilt 15 landskamper for Elfenbenskysten og scoret ett mål.