Bernardo Silva klar for Manchester City

Det bekrefter de lyseblå fra Manchester på deres egen hjemmeside.

Spilleren slutter seg til City-troppen 1. juli.

- Det føles stort. For å være ærlig er jeg nå i en av de beste klubbene i verden. Å være en del av denne klubben, og å få denne muligheten, er fantastisk, sier spilleren selv.

Silva har imponert for Monaco som tok seg helt til semifinalen i Champions League denne sesongen, men nå skal Silva prøve lykken under Pep Guardiolas ledelse i Manchester City.

Det gleder 22-åringen seg til.

- Om ikke den beste treneren i verden, så er han en av de beste, sier Silva om Guardiola.

- Når du får muligheten til å bli trent av Guardiola, sier du selvfølgelig ikke nei, legger han til.

Manchester City måtte nøye seg med tredjeplass i Premier League, men er allerede i gang med å forsterke inn mot neste sesong.

Ifølge flere engelske medier blar City opp 60 millioner pund, eller 645 millioner kroner etter dagens kurs for Silva.

It’s official. @BernardoCSilva will join City on July 1st! #WelcomeBernardohttps://t.co/dWswQzTPYB