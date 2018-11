Ble Lotto-millionær på en søndag: - Jøss, så koselig!

Forrige uken kan du bli Lotto-millionær 7 dager på rad! Fra mandag 29. oktober til søndag 4. november ble det trukket ut en tilfeldig Lotto-spiller som vant 1 million kroner.

Spill Lotto - lørdag er det rundt 14 millioner kroner i potten!

Sjokkert og glad

Den sjuende og siste Lotto-spilleren som vant 1 million kroner i 7 på rad ble ei dame fra Sandefjord. Hun ble både sjokkert og glad da hun fikk Telefonen fra Hamar søndag kveld.

- Er du helt sikker på at dette stemmer? Jøss! Det er i så fall kjempekoselig, sa hun fornøyd.

Feiringen tar den nybakte millionæren senere.

- Dette blir en rolig søndagskveld, sa kvinnen fra Sandefjord, vel vitende om at hun nå er 1 million kroner rikere.

Ny sykkel til Eidsvoll

I kampanjen 7 på rad har du også hatt muligheten til å bli trukket ut til å være med på telefon i den daglige livesendingen på Facebook. De heldige har fått sjansen til å spille om inntil 100.000 kroner.

Den heldige lørdag 3. november ble Øystein Frilseth fra Eidsvoll. Han valgte kule nummer 4 - og der lå det 50.000 kroner.

- Du verden! Dette var ikke dårlig! Helt ufattelig! Nå blir det kanskje en ny sykkel til sommeren, sa han i direktesendinga.

Selv om kampanjen 7 på rad nå er over, jobber Norsk Tipping med å gi drømmen en sjanse hver eneste dag. Kommende lørdag har du muligheten til å vinne rundt 14 millioner kroner.

Du kan spille Lotto her!

(Vinnersannsynlighet for den daglige milliontrekningen: ca. 1:16 mill. per rekke. Vinnersannsynlighet for konkurransen i direktesendingen på Facebook: 1:antall deltakere. Vinnersannsynlighet for den ordinære Lotto-trekningen er 1:ca. 5,4 mill. per rekke.)