Brann sliter med skader i forsvarsrekka

Brann-trener Lars Arne Nilsen frykter han må klare seg uten begge sine to midtstoppere til seriekampen mot KBK på Brann Stadion. Både Bismar Acosta og Vito Wormgoor sliter med muskulære ting, skriver både Bergensavisen og Bergens Tidende.

– Ja, jeg er bekymret. Vi får se med begge to. Nå har vi noen utfordringer, men vi har også folk som kan gå inn og gjøre en jobb, sier Nilsen til Bergensavisen.

Jonas Grønner og veteranen Azar Karadas er trolig de som står først i køen som eventuelle vikarer på stopperplassene. Også midtbanespiller Kristoffer Barmen har vikariert på midtstopperplassen før.

Hvis det er usikkerhet rundt stopperplassene, er det derimot slått fast at Brann må klare seg uten den solide venstrebacken Ruben Kristiansen. Han sto over mot Vålerenga sist helg på grunn av en vond rygg, som fortsatt ikke er god nok for spill mot KBK.

Daniel Braaten er snart tilbake på banen igjen etter sin skade, men utsetter nok comebacket til etter landslagspausen.

Brann jakter seriemedalje for andre året på rad og innehar tredjeplassen i eliteserien før de sju siste serierundene. Klubben er ti poeng bak Rosenborg og ett bak Sarpsborg 08. Molde og Brann har begge 40 poeng.

(©NTB)