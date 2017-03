Brann-treneren har aldri tapt to kamper på rad: - I år ryker den statistikken

TABELLTIPSET: 6. PLASS - BRANN

(I fjor: 2. plass)

- Spiller Rosenborg mot Malmö, så legger de seg bakpå og kjører kontringer. Møter vi Rosenborg, så gjør vi kanskje det. Det handler om hvor stor risiko man skal tørre å ta.

Risiko er et nøkkelord når man skal oppsummere fjorårssesongen for Branns del, og et viktig ord om man skal forstå Lars Arne Nilsen. Kun Rosenborg slapp inn færre mål enn rødtrøyene, som gjorde det å absorbere press, for så å hugge til på riktig tidspunkt, til en del av sin ekspertise forrige sesong. Lagets evne til å vurdere hvor stor risiko det skulle ta på ulike tidspunkter, var langt på vei det som vippet medaljekampen i Branns favør.

Det var ikke alltid så underholdende som mange utenforstående nok tror bergenserne skulle ha ønsket seg, men det ga resultater. Det er det som er avgjørende for Nilsens del. Hvor stor risiko Brann tar, kommer an på hva som gir dem størst sjanse til å ta poeng.

- Det er vår inngang. Vi ønsker å bli bedre i alle spillets faser. Vi tror at vi i år har et lag som er i stand til å spille fotball, og at vi har et lag som kan angripe mer og ta litt mer risiko. Vi ønsker likevel å beholde den defensive strukturen og kompaktheten, og den muligheten tror jeg at vi har, sier Nilsen når Nettavisen møter ham på Brann Stadion.

- Vi håper at vi i større grad skal fremstå som et lag som motstanderne tar mer hensyn til. I fjor tok vi veldig hensyn til motstanderne. I år håper vi at motstanderne tar mer hensyn til oss og at vi kan styre kampene mer. Det er målet, forklarer Brann-treneren.

- Vi hadde maks uttelling

Lars Arne Nilsen dumper ned i en dyp stol i samme farge som håret hans når Nettavisen møter ham en drøy uke før Eliteserien starter. Nilsen, som nettopp har ledet laget i en av sesongoppkjøringens siste treningsøkter, lener seg tilbake et øyeblikk, før han setter seg opp, rakk i ryggen. En skulle kanskje tro at stemningen innad i korridorene på Brann Stadion har vært oppspilt siden sølvmedaljen ble sikret forrige sesong, men det virker som at en kledelig ro har senket seg over klubben som sjelden har blitt assosiert med ro.

Det er vanskelig å tro at det ikke er mer enn to år siden klubben lå på 10. plass i OBOS-ligaen. Ingen trodde at laget som var fullstendig blottet for selvtillit da Lars Arne Nilsen tok over roret i 2015, skulle ta Tippeligaen med storm på første forsøk etter opprykket.

Det trodde i utgangspunktet ikke Nilsen selv heller, men med tiden kom også troen.

ÅRETS TRENER: I fjor ledet Lars Arne Nilsen sitt Brann til 2. plass i eliteserien, og ble belønnet med prisen for årets trener.

- Vi så at vi tok nivået, og vi ble bedre, så da så vi at det var en mulighet. Det har jo litt å gjøre med at de lagene vi trodde skulle prestere, ikke gjorde det i den grad vi hadde forventet. Det var en del lag som underpresterte, og da snek vi oss innimellom der, sier Nilsen, som ikke legger skjul på at det meste gikk stang inn for Brann forrige sesong.

- Vi vet jo hvordan fotball kan være. Vi hadde maks uttelling. Vi traff jo på det meste. Det er ikke dermed sagt vi kommer til å gjøre det hvert år, oppsummerer treneren fra Sotra.

Forberedt på motgang

- Forventer du at det blir tøffere denne sesongen fordi noen av lagene som underpresterte vil slå tilbake, mens dere kanskje har mistet litt av overraskelsesmomentet fra i fjor?

- Det kan skje. Vi er forberedt på motgang. Jeg har vært her i halvannet år og har aldri tapt to kamper på rad. Det kommer sannsynligvis i år, så vi må være forberedt på det. Vi er forberedt på motgang og har en sterk gruppe, tror vi, men vi har jo veldig lyst til å være på øvre halvdel uansett. Vi kommer til å gjøre alt vi kan, sier Nilsen bestemt.

KAPTEIN: Vito Wormgaard er hentet fra AaFK før denne sesongen, og er like godt blitt gitt kapteinsbindet med det samme.

- Vi har jo lyst til å overraske i år også. Vi tok så mange steg i fjor at det ikke er unaturlig om vi skal få en korreksjon, men vi håper at den ikke skal bli så stor at vi ikke skal henge med, men du vet aldri i fotball. Vi kan få problemer med skader, og vi kan få marginer imot. Det er mange faktorer som skal klaffe i fotball, oppsummerer Brann-treneren.

- Island er jo bedre enn Norge

Som seg hør og bør, har det ikke vært fritt for støy rundt Brann i løpet av vinteren, og det har skjedd flere utskiftninger i forsvarsrekken. Tidligere kaptein Vadim Demidov har blitt erstattet av Vito Wormgoor, som også har fått kapteinsbindet, mens islandske Vidar Ari Jónsson ble hentet kort tid etter at det ble klart at Amin Nouri, som har kontrakt med Brann ut denne sesongen, enn så lenge ikke vil undertegne en ny avtale med rødtrøyene.

Nilsen har litt ulike forventninger til de to nyervervelsene, men Brann-supporterne kan regne med få å se mye av både den rutinerte midtstopperen og den unge backen i år.

- Wormgoor har 150 kamper i Æresdivisjonen. Han er en rutinert ledertype som tar ansvar. En god fotballspiller. Han har gjort et veldig positivt inntrykk, så får vi se når det virkelig drar seg til, men vi har veldig troen på at han kan lede dette laget, sier Nilsen.

- Islendingen er veldig spennende. Han er i landslagstroppen til Island, og Island er jo bedre enn Norge, så han må være en bra spiller, spøker Nilsen om 23-år gamle Jónsson.

- Han er en spennende gutt, som kommer til å bruke litt tid på å finne seg til rette. Han er helt ny og må lære vår måte å spille på og bli kjent med spillerne, men han kommer til å spille mye i år også. Han kan spille på begge sider i forsvaret og på kant, sier Nilsen.

Kun det mentale gjenstår

Nilsen er ikke den som lar seg rive med av overgangssnakk og kontraktsfloker. 52-åringen trives best på treningsfeltet, og er fornøyd med det Brann har gjort i vinter.

- Vi har hatt en veldig god vinter. Vi har trent veldig bra. Vi har en god gruppe. Vi trente veldig bra i november og desember, vi hadde gode tester når vi begynte, vi har hatt gode forhold, og vi har hatt to gode treningsleirer. Vi er så forberedt som mulig, mener Nilsen.

- Da er det kun det mentale som gjenstår. Det er ekstremt viktig inn mot april og mai. Det er de to månedene som avgjør hvordan denne sesongen ser ut til slutt, mener Nilsen.

Analyse av Brann:

Lars Arne Nilsen sier det best selv – Brann hadde en optimal sesong i fjor. Et lite varsku kom allerede i første serierunde, da Brann lå under 2-0 mot Strømsgodset på Marienlyst, men klorte seg tilbake til 2-2. Grunnlaget for sølvmedaljen ble lagt hjemme på Brann Stadion. Kun Rosenborg var bedre på hjemmebane enn Nilsens menn, og seriemesterne var også det eneste laget som slapp inn færre mål (25) enn Brann (27) forrige sesong.

FØRSTEVALGET: Piotr Leciejewski er det trygge valget i Brann-buret også i 2017-sesongen.

Kanskje er Nilsen Branns største ressurs. Mannen fra Sotra tar ikke unødvendig risiko, og selv om han sier at han ønsker å være mer offensiv denne sesongen, er det liten grunn til å tro at Brann kommer til å blottlegge seg fullstendig. Det er en spillestil som spiller på Branns styrker, samtidig som den tar høyde for begrensningene i Brann-stallen. Nilsens forgjenger gjorde ikke det, og det var det som til slutt ble hans bane.

Bakerst er Piotr Leciejewski det soleklare førstevalget. Den nå 32 år gamle keeperen kom til Brann fra Sogndal før 2011-sesongen, og passerte 150 kamper for Brann i fjor. Polakken signerte en kontraktsforlengelse i desember, og har nå kontrakt ut 2019. Han er kanskje Eliteseriens beste keeper i én-mot-én-situasjoner, men er fortsatt tilbøyelig til å begå en og annen tabbe, og kan, til tross for sin høyde, være usikker i feltarbeidet. Alex Horwath og 18 år gamle Markus O. Pettersen utgjør resten av Branns keeperteam.

Branns stopperpar vil være Vito Wormgoor og Bismar Acosta. Jonas Grønner, som er den av Brann-stopperne som er best offensivt, men som også tar størst risiko, må nok en gang belage seg på utfordrerrollen. Det samme gjelder Azar Karadas. Amin Nouri og Ruben Kristiansen er førstevalgene på hver sin back, men førstevalgene har utfordrere i form av Gilli Rólantsson og nyervervelsen Vidar Ari Jónsson, som begge er kapable til å bekle begge backposisjonene. Brann har dermed svært god dekning på backplass.

Heller ikke på midtbanen har Brann veldig god dekning. Trenersønn Sivert Heltne Nilsen er ankeret, mens Fredrik Haugen og Kristoffer Barmen er indreløpere. Nyervervelsen Peter Orry Larsen har nesten 200 kamper for Aalesund, og vant NM med AaFK i både 2009 og 2011. Han kommer til å bli en større utfordrer til Haugen og Barmen enn Remi Johansen klarte å være forrige sesong. Kasper Skaanes må også spille seg inn på laget.

PÅ TOPP: Torgeir Børven hadde ikke hellet med seg da han kom til Brann i fjorårssesongen, men har scoret fire mål i treningskampene i vinter. Det er ikke overraskende at han trives bedre inne foran mål, hvor han beveger seg klokt, enn i kantrollen han ble tildelt forrige sesong.

På topp har Nilsen flere ulike spillertyper å velge mellom. Det er en styrke, da Torgeir Børven, Jakob Orlov, Steffen Lie Skålevik og Azar Karadas passer til ulike kampbilder, men det kan også vise seg å være en svakhet dersom ingen av dem får tid til å spille seg varm. Skal Brann gjenta suksessen fra forrige sesong, trenger de en toppscorer som scorer flere enn de seks målene Skålevik noterte seg for forrige sesong. Deyver Vega er en spiller som med tiden kan bli for god for Brann, men enn så lenge er han for ustabil. Costaricaneren må score flere mål, og legge opp til flere mål. Det samme gjelder Daniel Braaten. Børven kan også brukes på kant, men 25-åringen trivdes ikke der i fjor.

Brann traff på det meste forrige sesong, men slår lynet ned samme sted to ganger? Vi tror ikke det, og tror rødtrøyene vil få problemer med å gjenta suksessen fra forrige sesong. Brann kommer ikke til å kollapse, men som Nilsen selv sier, vil det ikke være unaturlig om en korreksjon vil finne sted. Brann tok sølv forrige sesong fordi de leverte en svært god sesong, og fordi noen av lagene som endt på plassene under dem ikke presterte så godt som forventet. Vi tar høyde for at noen av disse lagene kommer til å ta igjen Brann denne sesongen, og plasserer derfor rødtrøyene på 6. plass i Eliteserien.

Plusser:

+ Vito Wormgoor ser ut til å være mer enn kapabel til å fylle hullet Vadim Demidov etterlot seg da han forlot Brann da kontrakten hans utløp etter forrige sesong. Den nederlandske midtstopperen er en duellsterk ledertype, som minner om Demidov.

+ Torgeir Børven har scoret fire mål i vinterens treningskamper, og ser endelig ut til å ha funnet seg til rette i Brann-trøyen. Det er ikke overraskende at han trives bedre inne foran mål, hvor han beveger seg klokt, enn i kantrollen han ble tildelt forrige sesong. I Børven, Steffen Lie Skålevik og Jakob Orlov har Nilsen flere ulike spillertyper på topp.

ARBEIDSJERN: Jakob Orlov, som her jubler over en scoring mot Sarpsborg 08 i fjor, er et arbeidsjern i Brann-laget.

+ Lars Arne Nilsen kjenner Brann-troppen inn og ut, og vet hvilke knapper han skal trykke på for å få spillerne til å prestere. Det gror også godt i Branns ungdomsavdeling, hvor Halldor Stenevik og Marius Bildøy, begge best på kant, er blant de største talentene.

Minuser:

- Steffen Lie Skålevik var Branns toppscorer i Tippeligaen forrige sesong, men scoret kun seks mål. Det burde normalt ikke holde til en sølvmedalje. Branns kantspillere må også bli mer produktive. Deyver Vega noterte seg for to scoringer og én målgivende pasning på 18 kamper forrige sesong, mens Daniel Braaten gikk gjennom sesongen uten å score.

- Brann-midtbanen er ikke den raskeste, og kan få problemer dersom den blir utfordret på fart. Det vil raske spillere være klar over, noe Sogndal-spiller og tomålsscorer Gilbert Koomsons herjinger med rødtrøyene i årets siste treningskamp er et godt eksempel på.

- Brann-backene er best fremover. Dersom Brann tar større risiko denne sesongen, kan de havne på etterskudd i kritiske situasjoner, og gi stopperparet flere arbeidsoppgaver.

Se opp for:

Da fem Brann-spillere måtte sone karantene hjemme mot Viking forrige sesong, fikk 16 år gamle Halldor Stenevik fra Austevoll muligheten han hadde drømt om. Da ett kvarter gjenstod fikk unggutten fra den samme fotballkommunen som tidligere har fostret opp en annen Brann-helt, Claus Lundekvam, sin debut da han kom inn for Remi Johansen.

- Hardt arbeid lønner seg. Det var veldig stort å komme inn foran så mange tilskuere. Jeg fikk beskjed om å spille mitt spill og å ha det gøy. Jeg synes jeg gjorde det bra. Jeg dekket mye rom defensivt, sa debutanten etter kampen, og fikk støtte av Brann-trener Nilsen.

– Han gjør et godt innhopp. Vi må skape nye helter. Han kan være en av de. Jeg hadde ikke snakket Halldor opp hvis jeg ikke trodde han hadde psyken til å takle det, sa han.

Stenevik fikk også et innhopp mot Sarpsborg 08 i siste serierunde, og har brukt vinteren godt. I februar skulle han egentlig være med det norske G17-landslaget på turnering på La Manga, men da prioriterte han Branns treningsleir på Gran Canaria. Han scoret og spilte 90 minutter da Brann vant 4-2 over Nest-Sotra i årets første treningskamp, hvor han fikk bekle venstrevingen, posisjonen han helst vil bekle, selv om han også kan spille indreløper. Branns ustabile kantspillere gjør at Stenevik fort kan få flere sjanser til å vise seg frem på Brann Stadion og i resten av landet denne sesongen. I løpet av vinteren har han fylt 17 år, og han var med da G17-landslaget kvalifiserte seg til EM i Kroatia i mai.

Lars Arne Nilsen om Nettavisens tips (6. plass):

- 6. plass? Jeg er godt fornøyd hvis vi ender der, så jeg håper dere får rett.

Overganger siden forrige sesong:

INN:

Vito Wormgoor (Aalesund)

Peter Orry Larsen (gratis, Aalesund)

Torgeir Børven (FC Twente)

Vidar Ari Jónsson (Fjölnir)

UT:

Erik Huseklepp (Haugesund)

Fredrik Pallesen Knudsen (Haugesund)

Vadim Demidov (kontrakt utløpt, Minnesota United)

Remi Johansen (Sandnes Ulf)

Ulrik Edvartsen (Nest-Sotra)

Fredrik Heggland (Åsane)

Oliver Rotihaug (Florø)

Dani Hatakka (lån, SJK)

Branns treningskamper:

Nest Sotra - Brann 2-4 (Stenevik, Haugen, Skålevik, Orlov)

Las Palmas - Brann 0-1 (Børven)

Brann - Sogndal 0-0

Malmö FF - Brann 2-1 (Børven)

Åsane - Brann 1-2 (Børven, Heltne Nilsen)

Brann - Viking 1-2 (Haugen)

Brann - Arendal 0-0

Brann - Haugesund 1-1 (Orlov)

Brann - Sogndal 1-2 (Børven)