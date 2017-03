Bristol City - en gigant i knestående

Norske fotballhjerter med litt fartstid vil huske Bristol City fra årene 1976 til 1980. Klubben rykket opp til den øverste divisjonen i 1976, etter 65 års kamp for å komme seg opp igjen.

Mannen bak bragden var Alan Dicks. Den tidligere Chelsea-spilleren tok over Bristol City i 1967 etter å ha vært trener i Coventry. Han klarte også å vinne det som het Ango-Scottish Cup i 1977-78. I finalen møtte Bristol City den gangen St.Mirren, med en ganske ung Alex Ferguson på trenerbenken.

Suksessen i den øverste divisjonen uteble, med en 13.plass som høyeste plassering. Laget huskes likevel godt av alle de som sparte på fotballkort.

Gerry Gow. Fotballkorthelt. Den skotske midtbanehelten kom fra ungdomsavdelingen til laget, og var med helt fram til laget rykket ned i 1980. Han signerte for Manchester City etter nedrykket. Totalt fikk han 375 kamper for Bristol City. Gow døde i oktober 2016.

Etter at laget rykket ned i 1980 fortsatte nedturen raskt. Det ble direkte nedrykk til andredivisjon, direkte nedover til tredje og fjerde.

I 1982 spilte laget i fjerdedivisjon etter finansiell ruin og konkurs. Laget begynte en ny opptur under Terry Cooper i 1984, og da Joe Jordan tok over ble det nye opprykk.

Laget har etter den tiden levd et jojo-liv mellom tredje og andre øverste nivå, og hadde sitt siste opprykk til det som nå heter Championship i 2015.

I skrivende stund ligger laget på nedrykksplass, og kjemper for tilværelsen på nest øverste nivå igjen.

Hvor ligger Bristol?

Bristol ligger sørvest i England, og har et innbyggertall på 450 000. Byen er en av de mest besøkte turiststedene i England og den ble i 2014 kåret til den beste byen i England.

13 ting du kanskje ikke visste om Bristol City

1. Lagets toppscorer gjennom tidene er også spilleren med flest kamper - John Ateyo. Han spilte 645 kamper og laget 351 mål for laget mellom 1951 og 1966. Han fikk 6 landskamper for England, og laget 5 mål på disse kampene.

2. Deres dyreste spiller gjennom tidene er franskmannen Jonathan Kodija, som de kjøpte for 3,25 millioner pund før 2015/16-sesongen. Han ble solgt til Aston Villa for 11 millioner pund sesongen etter. På sin ene sesong laget han 19 mål på 49 kamper.

3. Den nåværende manageren er Lee Johnson. Manageren spilte for Bristol City mellom 2006 og 2012. Han har tidligere vært manager for Barnsley og Oldham.

4. I 1934 vant Bristol City den walisiske cupen, til tross for at laget er engelsk.

5. Årets spiller de to siste årene for laget har vært forsvarsspilleren Aden Flint. Han spilte sine ungdomsår for Pinxton. Nei, de hadde ikke vi hørt om heller.

6. Rivalen til Bristol City er ikke overraskende Bristol Rovers. Lagene har møtt hverandre 105 ganger, men sist de var i samme divisjon var i 2000/1-sesongen.

7. Deres andre store rival er Cardiff, og det er dermed en av de får internasjonale rivaloppgjørene i verden.

8. Bristol City har islandsk landslagsspiller. Forsvarsbautaen Hörður Björgvin Magnússon som en stund var i Juventus. Han var med til EM i 2016, men spilte ikke.

9. Sean O'Discroll som var assistentmanager for Liverpool i noen få måneder i 2015 var manager for Bristol City i noen få måneder i 2013. På sin tid klarte han å vinne 11 av 44 kamper.

10. Bristol City har ingen norsk supporterklubb i Supporterunionen, men du kan sjekke denne Facebook-siden for deres Scandinavian Branch av Supporters Trust.

11. Klubben er eid av milliardæren Stephan Lansdown. Han er sammen med Peter Hargreaves mannen bak Hargreaves Lansdown, finansselskapet med en omsetning på rundt 5 milliarder kroner i året. Lansdown finansierte kjøpet ved å selge litt under 5 prosent av sitt selskap.

12. Klengenavnet til Bristol City er The Robins.

13. Bristol City er laget som har vunnet Football League Trophy flest ganger.

Fredag 17.mars spiller Bristol City mot Huddersfield. Bortelaget jager opprykk. Bristol City kjemper mot nedrykk.

Oddstips: Kniven på strupen for City