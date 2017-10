Cavani toner ned straffesparkkrangelen

Cavani og brasilianske Neymar, sistnevnte verdens dyreste fotballspiller, skal ha havnet i krangel om hvem som skal ta straffesparkene på klubblaget Paris Saint-Germain.

Disputten ble for alvor et tema da Cavani nektet å la Neymar ta et straffespark i Ligue 1-møtet med Lyon for noen uker siden. Cavani gikk så fram og misset fra krittmerket.

Sist helg fikk så Neymar ta straffesparket PSG ble tildelt mot Bordeaux. Brasilianeren satte ballen i mål.

– Slike ting skjer i fotballen. Ting som denne blir enkelte ganger blåst for mye opp, sier Cavani nå.

– Vi vet alle at sånne ting blir gjort større enn de i virkeligheten er. De løses som oftest i garderoben. Alle problemer har en løsning. Nå er det ro, tilføyer han.

PSG-stjernen er i øyeblikket i Venezuela for å spille VM-kvalifiseringskamp med hjemlandet.

(©NTB)