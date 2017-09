Celtic-manageren med stikk til Merseyside-derbyet før «Old Firm»

Celtic har åpnet sesongen akkurat slik fansen har håpet, med 16 poeng på seks kamper og «top of the league» - to poeng foran Aberdeen.

Faktisk var sist gang laget tapte en seriekamp i den skotske ligaen 11. mai 2016, den gang Ronny Deila fortsatt var Celtic-manager, da St. Johnstone vant 2-1 over ligamesterne i nest siste serierunde.

En knapp måned tidligere hadde laget tapt semifinalen i den skotske cupen mot erkerivalene, og den gang Championship-plasserte, Rangers på straffespark, i det som egentlig ble spikeren i kista for Deilas Celtic-karriere.

Men siden tapet for St. Johnstone har Celtic ikke tapt en eneste kamp mot et annet skotsk lag, uansett turnering, og laget er dermed storfavoritter før årets første «Old Firm»-oppgjør mot Rangers på Ibrox Stadium klokken 13 på lørdag.

- Anerkjent over hele verden

Og for Celtic-manager Brendan Rodgers, som har ledet lag som Liverpool og Swansea i kjente lokaloppgjør mot henholdsvis Everton og Cardiff, er «Old Firm» det beste han kan oppleve. Han liker ikke å sammenligne Merseyside-derbyene eller South Wales-derbyene med oppgjørene mellom Rangers og Celtic.

- De er annerledes. Jeg må si at kampene mellom Celtic og Rangers har mer intensitet. Og jeg må også si at den historiske konteksten er annerledes også. Det er ulike elementer rundt Celtic-Rangers-kampene som ikke finnes i de andre to derbyene, sier Celtic-manageren til Soccer AM, ifølge Sky Sports.

- De er alle spesielle på sin egen måte, men jeg tror folk over hele verden setter pris på den intensiteten og det virkelige presset som ligger rundt kampene mellom Celtic og Rangers. Folk som har vært involvert i dem i årevis, vil kunne fortelle deg at det er en annerledes nerve her, legger Rodgers til.

Stikk til Liverpool

Han er ikke bastant når han får spørsmål om «Old Firm» er det største byderbyet i verden, men kommer likevel med et aldri så lite stikk til Liverpool-folket.

- Det er vanskelig å si. Det finnes så mange. Se på andre kamper i verden, noen av de søramerikanske derbyene er absolutt fenomenale, sier Rodgers, og legger til:

- Hvert eneste derby er noe spesielt for deres egne fans. Liverpool-Everton kanskje ikke så mye nå, men på sitt beste er det svært intense kamper.

Tilbake i godt selskap

Rangers gikk på et økonomisk havari etter 2011-12-sesongen, og ble sendt ned til fjerde høyeste nivå i det skotske ligasystemet. Med tre opprykk på fire år var klubben tilbake i det gjeveste selskapet i Skottland i fjor, og endte comebacksesongen på tredjeplass.

Men laget er fortsatt ikke helt oppe på fordums nivå.

I første kvalikrunde i årets Europa League møtte laget Progrés Niederkorn fra Luxembourg, og presterte å tape 2-1 sammenlagt for laget som aldri før hadde vunnet en kamp i europeisk sammenheng.

I årets skotske liga har laget likevel startet ok, og ligger på tredjeplass - fem poeng bak rivalene i Celtic - før lørdagens byderby. En seier på hjemmebane der vil garantert redde sesongen for klubbens hardt prøvede fans.

