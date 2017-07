Chelsea bekrefter: Har fått bud godtatt for Alvaro Morata

Real Madrid selger den spanske angriperen Alvaro Morata til Chelsea. Det bekrefter Chelsea på sine nettsider.

Chelsea skriver på sine nettsider at det nå bare mangler at Chelsea og Morata kommer til enighet om de personlige betingelsene, og at spanjolen består legesjekken, før overgangen blir offisiell.

Ifølge den anerkjente italienske Sky Sports Italia-journalisten Gianluca Di Marzio koster Morata Chelsea mellom 80 og 85 millioner euro, eller omtrent 750-800 millioner kroner. Morata får visstnok en årslønn på 9 millioner euro, eller omtrent 85 millioner kroner.

Spissen ble sterkt koblet til Manchester United tidligere i sommer, men etter at de rødkledde valgte å kjøpe Romelu Lukaku, kjølnet interessen. Derimot blusset interessen opp hos Chelsea, som nå har gleden av å presentere Morata som Chelsea-spiss.

I tillegg til å spille for Real Madrid, kan den spanske landslagsspissen se tilbake på et låneopphold i Juventus. Også Chelsea-manager Antonio Conte har fortid i Juventus, men Conte sa opp i jobben som Juventus-sjef 15. juli 2014, fire dager før Morata ankom den italienske toppklubben.

Nå får de to derimot muligheten til å bli godt kjent i Chelsea.