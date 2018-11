Christan vant i Eurojackpot - Det mest sinnsyke jeg har opplevd i hele mitt liv!

- Dette er det største som har skjedd meg. Jeg har ikke vunnet i et kakelotteri engang før i kveld. Jeg er helt skjelven nå, og dette er det mest sinnsyke jeg har opplevd i hele mitt liv.

Jeg kan ikke tro det, lo millionvinneren Christian Kjosbakken Linnerud, da Norsk Tipping ringte ham fredag kveld. Han ble fredagens nasjonale Eurojackpot-vinner og stakk av med en million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner.

- Seriøst? Å herregud! Nå kjenner jeg hjertet holder på å gå ut av brysktkassa her. Datteren min og jeg er ute og går lufter hunden, men nå må jeg sette meg ned litt. Å fy, sa den ferske Eurojackpot-milllionæren Christian Kjosbakken Linnerud.

Pengene går til nytt hus

- Jeg driver og selger huset vårt og skal kjøpe nytt, og dette kunne ikke passet bedre. Jeg har aldri vunnet noe som helst, og har bare spilt fordi jeg synes det er gøy. Jeg er ikke førti år engang, og for meg er dette veldig mange penger. Det er en drøm, sier 37-åringen fra Hole.

Dette er Eurojackpot-tallene som ble trukket ut fredag 9. november

Hovedtall: 8 - 46 - 32 - 34 - 49

Stjernetall: 3 – 5

Det var ingen som hadde alle riktige tall denne fredagen. Det betyr at potten nå har truffet øvre grense, og neste uke er dermed førstepremiepotten på hele 855 millioner kroner. Andrepremien vil også fortsette å stige betydelig, den blir nemlig på ca. 220 millioner kroner!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)