City bekrefter: Skiller lag med Zabaleta

Pablo Zabaleta (32) forlater Manchester City etter sesongslutt.

Klubben bekrefter søndag at det settes sluttstrek for samarbeidet med høyrebacken etter ni år.

Kontrakten til Zabaleta løper ut denne sommeren og fornyes ikke.

Argentineren er en av de nåværende City-spillerne som har spilt aller lengst i klubben. Den rutinerte backen ankom fra Espanyol i august 2008, åtte dager etter at Vincent Kompany kom til Manchester City.

Utleide Joe Hart er den eneste andre City-spilleren som har lengre fartstid i lyseblått enn Pablo Zabaleta. Keeperen signerte for City i 2006.

Ifølge Manchester Citys pressemelding har Zabaleta selv besluttet at det er på tide å flytte på seg, men han forlater klubben med mange gode minner. Han ble stemt fram som Manchester Citys beste spiller i 2012/2013-sesongen.

Fansen får sjansen til å se 32-åringen i aksjon for City en siste gang i hjemmekampen mot West Bromwich Albion tirsdag.

Zabaleta har spilt 229 Premier League-kamper og har 332 opptredener totalt for City. Han står også med 58 landskamper for Argentina og var sist på banen for hjemlandet i 0-3-tapet borte mot Brasil i november i fjor.

En rekke andre Manchester City-spillere står uten kontrakt etter sesongen, deriblant Yaya Touré (33). Klubben understreker at det bare er Zabaleta blant disse som foreløpig har fått klarert situasjonen videre.