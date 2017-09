City sikter seg inn mot tabelltopp

Med ni mål og null baklengs på sine to siste kamper er det et lag med selvtillit som tar turen til Watford lørdag. Med ti poeng ligger Manchester City a poeng med byrival United, som ikke spiller før søndag. Dermed har Pep Guardiolas menn muligheten til å overta tabelltoppen i Premier League, om kanskje kun for én dag.

Spissene Jesus og Sergio Aguero scorer nærmest på bestilling og har til sammen satt fem baller i nettet mot Liverpool og Feyenoord på én uke. Også Sane og Josh Stones har scoret to hver de siste kampene, så Watfords forsvar skal få litt å jobbe med lørdag.

Watford må klare seg uten suspenderte Miguel Britos i forsvar, mens forsvarskollegaene Sebastian Prödl og Younes Kaboul er svært usikre på grunn av skade. Men The Hornets har gjort sine saker godt i sesongåpningen og er fortsatt ubeseiret etter fire kamper. Kampene mot Liverpool, Bournemouth, Brighton og Southampton har gitt åtte poeng, to færre enn City.

Ny manager

Crystal Palace er på jakt etter sesongens første poeng når de sparker i gang lørdagens kamper. Nytt siden forrige runde er hvem som sitter i managerstolen.

Klubben kastet sin nederlandske manager Frank de Boer etter tapet mot Burnley sist helg, inn kom Englands tidligere landslagssjef Roy Hodgson. Så gjenstår det å se om Hodgson, som også har en fortid som trener i Viking, kan bidra til å snu skuta for Crystal Palace.

London-laget har fortsatt til gode å score mål denne sesongen, mens keeper, Wayne Hennessey har måttet hente sju baller ut av nettet. Motstander Southampton står så langt med fem poeng. Sist kamp endte med 0-2-tap mot Watford.

Southamptons midtbanespiller, Steven Davis sier til klubbens nettside at de må gjøre det bedre enn hva de gjorde mot Watford.

– Vi vet vi kan bedre enn det, og det var mye sinne etter kampen, men vi må stå samlet. Men vi vet vi kan bedre, og det handler om å gå ut å vise det, sier Davis.

Satt på plass

Etter å ha knust Arsenal ble Liverpool satt på plass av Manchester City forrige runde. Oppturen skulle komme i mesterligakampen mot Sevilla, men heller ikke her ble det seier. De røde vimset bort seieren og måtte nøye seg med 2–2 på Anfield. Neste mulighet for en opptur kommer hjemme mot Burnley lørdag.

Liverpool-manager Jürgen Klopp må klare seg uten viktige Sadio Mané, som fikk rødt kort etter å ha plantet støvelen i ansiktet på City-keeperen forrige runde. Dette blir den første av tre kamper Mané må stå over.

Klopp kan derimot benytte seg av Philippe Coutinho, som kom inn mot Sevilla, etter at overgangssagaen nå ser ut til å være over.

Liverpool ligger som nummer åtte på tabellen med sju poeng, mens Burnley ligger på plassen foran med ett poeng mer.

Wembley-forbannelse

Tottenham mot Swansea avslutter lørdagens Premier League. Onsdag vant Spurs for første gang på 12 kamper på deres midlertidige hjemmebane, da Borussia Dortmund ble slått 3–1 i mesterligaen.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino håpe seieren skrinla klubbens Wembley-forbannelse en gang for alle.

– Jeg håper dette kan bidra til at snakket om en forbannelse avtar, sa Pochettino etter mesterligakampen.

Harry Kane, som alltid venter til september med å score, har for alvor begynt å finne scoringsformen. Onsdag ble det to mål mot Borussia Dortmund. Det ble det også mot Everton forrige runde.

Øvrige kamper som spilles lørdag er Huddersfield – Leicester, Newcastle – Stoke og WBA – West Ham.

(©NTB)