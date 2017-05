Conte etter cuptapet: – Vi har hatt en utrolig sesong

Chelsea kom til Wembley for å prøve å gjøre som i 2010, da London-laget vant både Premier League og FA-cupen i en og samme sesong, men mot Arsenal var Contes lag i trøbbel så å si fra første spark på ballen. Til slutt måtte blåtrøyene tåle et 1-2-tap.

– Vi har hatt en helt utrolig sesong. Den har vært fantastisk, men nå er det viktig å se framover og gjøre en restart, sa Conte etter lørdagens nederlag i FA-cupfinalen, ifølge BBC.

Nylig ledet han Chelsea til ligatittelen med klar margin. Mange anså derfor Contes mannskap for å være favoritt i møte med Arsenal, som har lagt bak seg en skuffende femteplass i Premier League.

Men på Wembley havnet Chelsea under tidlig. Alexis Sánchez' scoring etter fire minutter ble startskuddet for Arsenals enorme første omgang. Arsène Wengers utvalgte filleristet i perioder Chelsea på en måte som få, om noen, hadde sett for seg på forhånd.

– Vi startet ikke kampen bra og hadde ikke riktig innstilling i de første 25 minuttene. Arsenal kom med en utmerket besluttsomhet, og vi lot oss overraske litt. I annen omgang spilte vi bedre, men det røde kortet ble avgjørende. Det kom i vår beste periode i kampen, oppsummerte Conte.

Victor Moses fikk marsjordre da han pådro seg sitt annet gule kort for filming etter 68 minutter.

Conte skjønte lite av hvorfor Sánchez' 1-0-scoring ble godkjent. Det ble først vinket for offside, men dommer Anthony Taylor blåste for mål etter en prat med sin assistent.

– På det første målet hadde spilleren begge hendene på ballen. Offside eller ikke er ikke det viktige.

(©NTB)