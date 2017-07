Conte forlenget kontrakten med Chelsea

Chelsea bekrefter tirsdag kveld at manager Antonio Conte har signert en forlengelse av sin kontrakt med klubben. Den nye kontrakten kontrakten strekker seg over to år.

- Jeg er veldig glad for å ha signert en ny kontrakt med Chelsea. Vi jobbet ekstremt hardt i mitt første år for å oppnå noe utrolig. Jeg er veldig stolt over det. Nå må vi jobber enda hardere for å holde oss på toppen, sier Conte til Chelseas nettsider.

Conte ledet Chelsea til førsteplass i Premier League i sin første sesong i klubben. Nå venter oppgaven med å forsvare tittelen, samtidig som også spill i Champions League venter for London-klubben.