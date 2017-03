Da Liverpool stjal Anfield fra Everton

Liverpool ble startet for 125 år siden på trass mot et vedtak i styret i Everton.

Everton er eldre enn Liverpool. Det er fakta. I 1878 ble Everton stiftet med utgangspunkt i St. Domingo Chapel, året etter skiftet klubben navn fra St. Domingo til Everton. I 1884 begynte laget å spille på Anfield, og fire år etter var Everton med på å starte ligaen i England.

Som med så mange andre ting i vår verden startet problemene da pengene begynte å renne inn. Anfield var eid av en John Houlding, som hadde kjøpt området ett år etter at Everton begynte å spille der. Han var også president i klubben, og da Everton ble det beste laget i England (de vant serien i 1890-91) begynte det å bli økonomisk interessant å eie klubben.

Ikke minst økonomisk interessant å selge alkohol, og de rettighetene hadde John Houlding eksklusivt selv med drikke fra hans eget bryggeri. Everton ble den gangen styrt av et komite, og da de ble lei av at Houlding beholdt så mye av pengene selv kastet de like gjerne han ut av styringen. En del av diskusjonene dreide seg også om politisk bakgrunn. Houlding var Høyre-mann (konservativ), mens mange av hans motstandere i Everton var liberale (som også var mot alkoholservering).

Lang historie kort så snudde Houlding alt på flisa og kastet Everton ut av Anfield, og startet sin egen klubb. Som et lite stikk til hans motstandere bygget han også opp klubben som arbeidernes klubb med røde drakter.

Den 3. juni 1892 var Liverpool FC offisielt en fotballklubb i England. To år senere møttes lagene for første gang (Everton vant 3-0).

Everton har vunnet serien i England 9 ganger. Liverpool 18 ganger. Til sammenligning har Manchester-lagene vunnet serien 24 ganger, altså 3 ganger færre enn rivalbyen Liverpool.

38 spillere har for øvrig spilt både for Liverpool og Everton. Den siste var Abel Xavier.