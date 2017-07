Dani Alves klar for PSG

Den brasilianske høyrebacken Dani Alves skal spille for Paris Saint-Germain kommende sesong. Det bekrefter Ligue 1-klubben via sin Twitter-side onsdag ettermiddag.

- Jeg er utrolig glad over å ha signert for klubben. De siste årene har jeg sett hvordan denne klubben har vokst og den har blitt en klubb å regne med i europeisk fotball. Det erveldig spennende å fp være en del av dette prosjektet, sier Alves til PSGs nettside.

- I alle klubbene jeg har spilt, så har jeg gitt alt for at klubbene skal komme så høyt opp som mulig. Tro meg, jeg har kommet til Paris for å vinne, sier brasilianeren videre.

Alves avsluttet nylig kontrakten med italienske Juventus og det har lenge vært spekulasjoner rundt at Manchester City ville bli hans nye arbeidsgiver, men nå har valget altså falt på PSG.

Ifølge The Guardian skal Alves ha fått tilbud om en langt mer lukrativ lønn i den franske hovedstaden og PSG betaler etter sigende en ukelønn på 230.000 pund til høyrebacken.

Sist sesong var brasilianeren sentral på et Juventus-lag som spilte seg helt til finalen i Champions League, men tapte finalen mot Real Madrid.

Til tross for en god sesong i den italienske storklubben, ble partene enig om å avslutte samarbeidet tidligere denne sommeren.

Alves står bokført med 100 landskamper og sju mål for Brasil.

